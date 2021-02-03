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03.02.2021 - 07:00 | | Hanife Baş

Yemekler hayalet mutfakta pişecek

Pandemi şartları nedeniyle kapalı olan restoranlar farklı alternatifler peşinde koşuyor. Müşteri için yeni konseptler oluşturuluyor.

Yemekler hayalet mutfakta pişecek
Hanife Baş

Happy Moon’s CEO’su Hüseyin Aymutlu, restoranlar olarak kapalı kalmaya en fazla nisan, mayıs ayına kadar dayanabileceklerini belirterek, “Türkiye’de yeme içmede irili ufaklı 200 bin işletme var. Bu sürecin etkisiyle bunların en az yüzde 30-40’ı kapatacak. Zor süreçlerden geçiyoruz. Ciddi kayıplar yaşıyoruz, sektörün kendini toparlaması 3-4 yılı alır” dedi.

Şu anda belli alanlarda paket servisle idare edilmeye çalışılsa da pek çok restoranın konseptinin buna uygun olmadığını dile getiren Aymutlu, bu sürecin devam etmesi durumunda alternatifler üzerinde araştırma yaptıklarını aktardı.

Yeni trend

 Aymutlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yurt dışında hayalet mutfak, gölge mutfak gibi uygulamalar var. Bir konteyner içinde bir mutfak kuruyorsunuz, garson yok. Şu anki menüyü orada yapıyorsunuz. Gel-al müşteri ya da mobil uygulamadan sipariş alıyorsunuz. Ve tamamen müşterilere, eve, ofise servis yapıyorsunuz. Müşteri normal bir yemeği yarı fiyatına satın alabiliyor, bunu evine de isteyebiliyor, götürebiliyor. Bu iş İngiltere ve ABD’de bayağı büyüdü. Pandeminin kalıcı olması durumunda strateji değiştirebiliriz. Diğer bir planımız ise marketlerde olmak.

Marketlerin içindeki mutfaklarda yemek sunmak. Müşteri normal market alışverişini yaparken akşam yemeğini de eve götürmüş oluyor. Şu anda bazı market zincirlerinde küçük örnekleri var ama biz dünya mutfağını servis edeceğiz. Garson, kira maliyeti de olmadığı için alışveriş yaparken aynı yemeği de daha ucuza yiyecekler.”

Big Chefs başlattı

Restoran zinciri Big Chefs de market zinciri Migros’la hayalet mutfak uygulamasını başlattığını duyurdu. Big Chefs Kurucusu Gamze Cizreli yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

“Migros’la çalışmaya başladık. 5M Migrosların içine ghost kitchen (hayalet mutfak) olarak giriyoruz. İlk olarak İstanbul Arena Park 5M Migros’ta başladık.”

 

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