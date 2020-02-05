Yeni akıllı robot süpürge geldi

Anker’in yeni akıllı robot süpürgesi Eufy RoboVac L70 Hybrid, piyasaya çıktı. Ürün, güçlü emiş gücü, ayarlanabilir paspas, yıkanabilir hepa filtre, ekstra vakumlama gücü, lazer teknolojisi gibi özellikleriyle dikkat çekiyor. Çok yönlü kullanım özelliği bulunan L70 Hybrid robot süpürge, günlük ev işlerinin sıkıcı rutininden kurtulmaya ve zamandan tasarruf etmeye de olanak tanıyor. Özellikle evcil hayvan besleyen kullanıcılara hitap eden Eufy RoboVac L70 Hybrid, 3.86 kilogram ağırlıkta. EufyHome akıllı telefon uygulamasıyla kontrol edilebiliyor. Uygulama sayesinde temizleme geçmişini görüntülemek de mümkün. Google ve Amazon Alexa sesli asistanla entegre edilmiş olması sayesinde ses komutlarıyla çalıştırılabilen RoboVac L70 Hybrid, 2.5 saatlik çalışma süresi sunuyor. - EKONOMİ SERVİSİ