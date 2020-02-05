BİST122.1360EURO6,610,02USD5,980,08ALTIN299,890,29
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Yeni akıllı robot süpürge geldi
    ABONE OL
    05.02.2020 - 07:00 |

    Yeni akıllı robot süpürge geldi

    Yeni akıllı robot süpürge geldi

    Anker’in yeni akıllı robot süpürgesi Eufy RoboVac L70 Hybrid, piyasaya çıktı. Ürün, güçlü emiş gücü, ayarlanabilir paspas, yıkanabilir hepa filtre, ekstra vakumlama gücü, lazer teknolojisi gibi özellikleriyle dikkat çekiyor. Çok yönlü kullanım özelliği bulunan L70 Hybrid robot süpürge, günlük ev işlerinin sıkıcı rutininden kurtulmaya ve zamandan tasarruf etmeye de olanak tanıyor. Özellikle evcil hayvan besleyen kullanıcılara hitap eden Eufy RoboVac L70 Hybrid, 3.86 kilogram ağırlıkta. EufyHome akıllı telefon uygulamasıyla kontrol edilebiliyor. Uygulama sayesinde temizleme geçmişini görüntülemek de mümkün. Google ve Amazon Alexa sesli asistanla entegre edilmiş olması sayesinde ses komutlarıyla çalıştırılabilen RoboVac L70 Hybrid, 2.5 saatlik çalışma süresi sunuyor. - EKONOMİ SERVİSİ

    Milliyet'te Gündem (5 Şubat 2020)İşte Türkiye ve dünyada gündemin öne çıkan gelişmeleri...
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Ankara Valiliği'nden fırtına uyarısı

    Ankara Valiliği'nden fırtına uyarısı

    Kına gecesinde dikkat çeken detay

    Kına gecesinde dikkat çeken detay

    Ve değişti! Çalışan herkesi ilgilendiriyor, yıllık izin...

    Ve değişti! Çalışan herkesi ilgilendiriyor, yıllık izin...

    İstanbul için tarih verildi: Kar geliyor!

    İstanbul için tarih verildi: Kar geliyor!

    Sıradaki Haber