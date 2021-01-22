Yeni nesil ihracatla hedef 10 milyar dolar
Demir ve demir dışı metaller sektörü pandemiye rağmen Türkiye’nin ihracatına katkısını sürdürdü. Alüminyum, bakır, mutfak eşyaları, endüstriyel mutfak, yapı malzemeleri, metal hırdavat, döküm, kaynak malzemeleri ve metal ambalaj olmak üzere dokuz alt sektörün çatı birliği konumunda bulunan İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB), geçen yıl 8.4 milyar dolarlık ihracat yaptı. Sektörün 2021 ihracat hedefi ise 10 milyar dolar.
İDDMİB Başkanı Tahsin Öztiryaki, “Aşı faaliyetlerinin hızlanmasıyla fiziki çalışma hayatına hızla geri dönerek geçtiğimiz dönemde yürüttüğümüz sanal faaliyetleri tüm hızıyla fiziki faaliyetlerin takip etmesini planlıyoruz” dedi.
Projeler sürüyor
2020 yılında temelleri atılan birçok projenin 2021 yılında hayata geçirmek üzere çalıştıklarını belirten Öztiryaki, şöyle anlattı:
“Küresel değişime adapte olmak ve ihracatımızı dış etkilere karşı daha dayanıklı hale getirmek için İDDMİB olarak daha önceki klasik faaliyetlerimize ilave strateji ve eylemler geliştiriyoruz ve 2021 yılında hızla ‘Yeni Nesil İhracat’ projemizi hayata geçirmeyi hedefliyoruz.
Sektörel kümelenmelerin cazibe merkezi haline getirilmesi, ticaret elçilerinin yetiştirilmesi, yerli ara mamul üretim ve kullanımının teşviki, dijital dönüşüm, yeşil farkındalık ve ‘Uluslararası Ticaret Gündemi Webinarları’ başlıkları altında topladığımız projelerimizi çizdiğimiz yol haritaları doğrultusunda sunacağız.”