Yeni nesil ihracatla hedef 10 milyar dolar

İDDMİB Başkanı Tahsin Öztiryaki, “Aşı faaliyetlerinin hızlanmasıyla fiziki çalışma hayatına hızla geri dönerek geçtiğimiz dönemde yürüttüğümüz sanal faaliyetleri tüm hızıyla fiziki faaliyetlerin takip etmesini planlıyoruz” dedi.

Projeler sürüyor

2020 yılında temelleri atılan birçok projenin 2021 yılında hayata geçirmek üzere çalıştıklarını belirten Öztiryaki, şöyle anlattı:

“Küresel değişime adapte olmak ve ihracatımızı dış etkilere karşı daha dayanıklı hale getirmek için İDDMİB olarak daha önceki klasik faaliyetlerimize ilave strateji ve eylemler geliştiriyoruz ve 2021 yılında hızla ‘Yeni Nesil İhracat’ projemizi hayata geçirmeyi hedefliyoruz.

Sektörel kümelenmelerin cazibe merkezi haline getirilmesi, ticaret elçilerinin yetiştirilmesi, yerli ara mamul üretim ve kullanımının teşviki, dijital dönüşüm, yeşil farkındalık ve ‘Uluslararası Ticaret Gündemi Webinarları’ başlıkları altında topladığımız projelerimizi çizdiğimiz yol haritaları doğrultusunda sunacağız.”