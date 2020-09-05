Yeni nesil ödemede 1 milyon kişi hedefi

Vodafone, 8 yıl önce Cep Nakit Kart ile adım attığı mobil finansal hizmetler alanındaki büyümesini sürdürüyor. Şimdi de yeni Vodafone Pay ürün ailesiyle müşterilerinin mobil ödeme alanında en iyi dijital iş ortağı olmayı hedefliyor. Visa işbirliğiyle hayata geçirilen Vodafone Pay ile dünyanın her yerinde Visa logolu alışveriş sitelerinde, POS ve ATM’lerde hızlı ve güvenli ödeme yapmak mümkün olacak.

Mobil cüzdan geldi

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, mobil ödeme servisleriyle her yıl hem kullanıcı hem de işlem hacimleri bazında yüksek oranda büyüme kaydettiklerini belirterek, şu bilgileri verdi: “Salgın döneminde müşterilerimizin mobil ödeme çözümlerini kullanmaya daha hevesli ve yatkın olduğunu gördük. Zaten odağımızda olan mobil ödemeler alanındaki yatırımlarımıza hız verdik. Mevcut mobil cüzdan uygulamalarına farklı bir bakış açısı getirerek Vodafone Pay ürün ailesini geliştirdik. Vodafone Pay Uygulaması, 12 yaş üstü herkesin operatörden ve banka müşterisi olup olmamaktan bağımsız olarak kullanabileceği yeni nesil bir mobil cüzdan uygulaması. Hem sanal hem de fiziksel olarak kullanılabilen bir ön ödemeli alışveriş kartı.”