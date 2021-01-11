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11.01.2021 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

‘Yeni nesil uyduları gençlerle üreteceğiz’

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Türkiye’nin yeni nesil uydu teknolojilerini gençlerimizle birlikte omuz omuza üreteceğiz” dedi.

‘Yeni nesil uyduları gençlerle üreteceğiz’

 

Karaismailoğlu, bakanlığın öncülüğünde Türkiye’de ilk kez düzenlenen “Uydu Teknolojileri Haftası” kapsamında çevrimiçi etkinlikte gençlerle bir araya geldi.

Gençlerle “ideathon” (fikir maratonu) gerçekleştirdiklerini anlatan Karaismailoğlu, gençlerin çevrimiçi hazırladığı “Uzay ve Uydu Teknolojilerinin Geleceği-Ulaşım, Haberleşme ve Savunma” perspektifindeki fikir sunumlarının jüri tarafından değerlendirildiğini belirtti. Karaismailoğlu, şunları söyledi:

“Gençlerimizin fikirlerinin gücüne inanıyoruz. Gençlerimizin dinamizmi ve çalışkanlığı ve Türkiye’nin gücü ve potansiyeli göz önüne alındığında uzay alanlarında gelecekte çok daha başarılı olacağımızı şimdiden görebiliyoruz. Türkiye’nin yeni nesil uydu teknolojilerini gençlerimizle birlikte omuz omuza üreteceğiz.”

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