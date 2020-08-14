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    HaberlerEkonomi Haberleri Yeni normalin ilk fuarı gün sayıyor
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    14.08.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Yeni normalin ilk fuarı gün sayıyor

    Pandemi nedeniyle ertelenen 3. Uluslararası İstanbul Oyuncak Fuarı, 2-5 Eylül 2020 tarihlerinde TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde ‘hibrit fuar’ olarak gerçekleştirilecek.

    Yeni normalin ilk fuarı gün sayıyor

    TÜYAP ve Oyuncakçılar Derneği’nin (OYDER) işbirliğiyle düzenlenecek fuarda, akıllı B2B eşleştirme sistemi sayesinde katılan üreticiler tüm dünyadan alıcılarla anında buluşacak. Böylece iş insanları seyahat engellerine takılmadan ticaretlerini yıl boyunu sürdürebilecek. Bu yıl ilk kez ‘uluslararası’ unvanına kavuşan ve KOSGEB tarafından desteklenen 3. Uluslararası İstanbul Oyuncak Fuarı, yurtiçi ve yurtdışı oyuncak perakende ve toptancılarından kırtasiye perakende ve toptancılarına, bebek ürünleri ve çocuk tekstil mağazalarından eğitim kurumlarına sektörün tüm paydaşlarını buluşturacak. 7 ülkeden 89 firma ve firma temsilciliği ile 150 markanın katılımı kesinleşen fuara, 3 binin üzerinde ziyaretçi online kayıt yaptırdı.

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