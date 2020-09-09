09.09.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Yeni pazarlara mobilya çıkarması
İstanbul İhracatçı Birlikleri'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç, 2020’nin ilk 8 ayında sektörün toplam ihracatının 3,5 milyar dolar olarak gerçekleştiğini bildirdi. Buna göre geçen yıla göre yüzde 5 artış gerçekleşti.
Mobilya sektörünün yılın 8 ayında en fazla ihracatı Almanya, İngiltere, Suudi Arabistan, Irak ve Libya’ya yaptığını belirten Güleç, “Kovid-19’a rağmen ilk 8 ayda Amerika pazarına ihracatımız yüzde 6 arttı. Çin’de de Şubattan itibaren başlayan olumsuz tabloyu geri çevirdik. İsrail ve Fransa pazarındaki etkinliğimiz de artıyor” dedi.