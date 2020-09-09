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    09.09.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Yeni pazarlara mobilya çıkarması

    İstanbul İhracatçı Birlikleri'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç, 2020’nin ilk 8 ayında sektörün toplam ihracatının 3,5 milyar dolar olarak gerçekleştiğini bildirdi. Buna göre geçen yıla göre yüzde 5 artış gerçekleşti.

    Yeni pazarlara mobilya çıkarması

    Mobilya sektörünün yılın 8 ayında en fazla ihracatı Almanya, İngiltere, Suudi Arabistan, Irak ve Libya’ya yaptığını belirten Güleç, “Kovid-19’a rağmen ilk 8 ayda Amerika pazarına ihracatımız yüzde 6 arttı. Çin’de de Şubattan itibaren başlayan olumsuz tabloyu geri çevirdik. İsrail ve Fransa pazarındaki etkinliğimiz de artıyor” dedi.

    Manisa’da orman yangını! Bir mahalle tahliye edildi.Manisa’nın Soma ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına çok sayıda ekiple müdahale edilirken, yangının bir mahalleye yaklaşması nedeniyle mahallenin boşaltılmasına başlandı.
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