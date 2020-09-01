Yeni sezon fındık ihracatı başladı

2020-2021 sezonu fındığın piyasaya inmesi ve ihracata başlamasıyla birlikte rekabetin artacağına vurgu yapan İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İFMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Gören, Türkiye’nin 2019-2020 sezonunu tüm zamanların rekor ihracatını gerçekleştirerek kapattığını hatırlattı. Gören, “Geçtiğimiz sezon 344 bin ton gibi rekor sayılacak miktardaki ürünü ihraç ederek 2.3 milyar dolar döviz girdisi sağladık. Bu yıl ise rakip ülkelerde üretim artarken, bizde az da olsa bir gerileme yaşandı. TMO’nun açıkladığı ve bizim tahminlerimize de yakın olan 665 bin tonluk kabuklu fındık elde edeceğiz. Türk ihracatçısının pazardaki deneyimi ve becerisi, gerekse geçen yıldan devreden 70-80 bin tonluk stokla birlikte bu dönemde de pazar payımızı artırarak devam edeceğiz” diye konuştu.

Yeni pazar arayışı

2020 yılında alışılmışın dışında başta Çin olmak üzere Uzak Doğu ülkeleri, Amerika, Rusya ve Kuzey Afrika Ülkeleri ile Hindistan’a fındık ihracatında önemli artış beklediklerini dile getiren Ali Haydar Gören, “Alışık olduğumuz Avrupa Ülkelerine aynı hızda ihracat devam edecek, İskandinav Ülkelerinde ihracatta gözle görülür artış sağlanacaktır. Güney Amerika ülkeleri, geçtiğimiz yıllara göre daha fazla fındık tüketmeye başladı. Yeni yeni girmeye başladığımız Asya ve Afrika ülkelerine de ihracatımızı da artıracağız. İhracatçılar olarak 5 kıtaya Türk fındığı yedirmek için aralıksız çalışıyoruz” dedi.