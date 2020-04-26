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    HaberlerEkonomi Haberleri Yeni yarış oyunu için geri sayım başladı
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    26.04.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Yeni yarış oyunu için geri sayım başladı

    Ubisoft Nadeo, yarış oyunu Trackmania’dan ilk oynanış fragmanını yayınladı. Yeni Trackmania oyunculara kendilerine özel araç geliştirme, pist yaratma ve online yarış özellikleri sunacak.

    Yeni yarış oyunu için geri sayım başladı

     

    5 Mayıs’ta yayınlanması beklenen Trackmania Epic Games ve UPlay üzerinde 1 Temmuz’da erişilebilir olacak. Geliştirici ekibi, ek süreyi yarış dinamiklerini geliştirme, pist yaratma ve paylaşma imkanlarını zenginleştirme ve rekabet sistemini güçlendirme için kullanacaklarını duyurdu.

    Polis ekipleri kaza yaptı: 2 yaralıGaziosmanpaşa'da seyir halindeki polis aracına ara yoldan çıkan bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle polis aracı önce yol kenarındaki elektrik trafosuna vurdu ardından takla atarak yan yattı. Araçtaki 2 polis memuru yaralandı.
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