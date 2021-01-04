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04.01.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Yeni yıl heyecanı BiP’te buluşturdu

Yılbaşı gecesi sevdikleriyle fiziki olarak bir araya gelemeyen vatandaşlar, iletişim ve yaşam platformu BiP’te  buluştu.

Yeni yıl heyecanı BiP’te buluşturdu

 

Turkcell’den yapılan açıklamaya göre, yeni yıla evde giren Turkcell’liler, en yoğun konuşma ve mesajlaşma dönemlerinden birini yaşadı. Turkcell’liler, yakınlarıyla toplam 884 milyon dakikaya yakın konuşma gerçekleştirdi.

Yılın son günü 521 milyon 566 bin dakika ile en çok konuşulan gün olurken, en çok konuşan iller İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Gaziantep, Adana, Diyarbakır ve Kocaeli olarak belirlendi.

1 milyar mesaj...

İstanbul 123 milyon dakikaya yakın süre konuşurken, Ankara 51 milyon, İzmir 29 milyon ve Bursa 25 milyona dakikaya yakın arama gerçekleştirdi. Turkcell’liler yurt dışıyla da 795 bin dakikaya yakın konuştu. Türkiye’den en çok Türkmenistan, Kıbrıs, Afganistan, Almanya, Özbekistan ve Bulgaristan arandı.

BiP üzerinden 17 milyon dakika sesli arama gerçekleştirilirken, 600 bin dakika görüntülü görüşme yapıldı. Platformda 1 milyarın üzerinde yeni yıl kutlama mesajı gönderilirken, 200 bin kullanıcı dahil oldukları sohbet gruplarında 130 milyon mesajlaşma gerçekleştirdi.

Yeni yıl coşkusunu evde yaşayan Turkcell’liler iki gün boyunca 22  milyon GB’a yakın data kullandı. Tüm Türkiye’nin yılbaşı akşamı evlerde olması  sebebiyle data kullanımı geçen yıla oranla 12 milyon GB arttı.

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