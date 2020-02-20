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    HaberlerEkonomi Haberleri 'Yeni yılda rekor bekliyoruz'
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    20.02.2020 - 14:35 | | AA

    'Yeni yılda rekor bekliyoruz'

    Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Marmaris Bölge Temsil Kurulu Başkanı Suat Esin, gelecek turizm sezonunun çok iyi geçeceğini belirterek, "Birçok otel martta sezonu açacak. Turist sayısının yanında fiyat artışı da var. Böyle devam ederse yeni yılda yeni bir rekor bekliyoruz." dedi.

    'Yeni yılda rekor bekliyoruz'

    Esin, kent merkezindeki bir restoranda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da turist sayısında artış kaydedileceğini söyledi.

    Tur operatörü Thomas Cook'un iflası dolayısıyla oluşan açığın yeni sezonda kapanacağına inandıklarını ifade eden Esin, "Rezervasyonlar oldukça iyi durumda. Rus ve İngiliz pazarında her şey iyi gidiyor, artış görünüyor." diye konuştu.

    Esin, Orta Doğu pazarının da kriz var gibi görünse de toparlanma eğiliminde olduğuna dikkati çekti.

    Gelecek sezonun çok iyi geçeceğini dile getiren Esin, şunları kaydetti:

    "Birçok otel martta sezonu açacak. Şu an net bir rakam veremiyoruz ama geçen seneye oranla bir artış söz konusu. Turist sayısının yanında fiyat artışı da var. Fiyat artışına rağmen rezervasyon artışı yaşanması çifte sevinç. Böyle devam ederse yeni yılda yeni bir rekor bekliyoruz." 

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