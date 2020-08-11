Yenibiriş’ten yeni bir hayat zirvesi

Tüm dünya genelinde etkili olan Koronavirüs (Covid-19) salgını, üniversite tercihini yapacak olan öğrenci ve velileri de etkiledi. Yenibiris.com, bu stresli ve karar vermesi zor süreçte, üniversite adaylarına yol göstermek ve kariyer yolculuklarında doğru seçimler yaparak fark yaratmalarını amaçladıkları bir zirve gerçekleştireceklerini açıkladı. Zirvede insan kaynakları profesyonelleri, akademisyenler ve alanında uzman psikologlar konuşmacı olarak yer alacak. 12 Ağustos 2020 Çarşamba saat 09.45’te başlayacak ve tüm gün sürecek olan “Yeni Bir Hayat Zirvesi”ne Yenibiriş Instagram hesabından katılabilirsiniz.