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    HaberlerEkonomi Haberleri Yenibiriş’ten yeni bir hayat zirvesi
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    11.08.2020 - 11:59 |

    Yenibiriş’ten yeni bir hayat zirvesi

    20 yıldır işverenlerle iş arayanları buluşturan istihdam platformu Yenibiriş, Türkiye’nin ilk online kariyer tasarımı zirvesini gerçekleştiriyor. Üniversite tercih döneminde yapılacak olan bu etkinliğe, hem öğrenciler, hem veliler, hem de kariyerini tasarlamak isteyen herkes ücretsiz olarak katılabilecek.

    Yenibiriş’ten yeni bir hayat zirvesi

    Tüm dünya genelinde etkili olan Koronavirüs (Covid-19) salgını, üniversite tercihini yapacak olan öğrenci ve velileri de etkiledi. Yenibiris.com, bu stresli ve karar vermesi zor süreçte, üniversite adaylarına yol göstermek ve kariyer yolculuklarında doğru seçimler yaparak fark yaratmalarını amaçladıkları bir zirve gerçekleştireceklerini açıkladı. Zirvede insan kaynakları profesyonelleri, akademisyenler ve alanında uzman psikologlar konuşmacı olarak yer alacak. 12 Ağustos 2020 Çarşamba saat 09.45’te başlayacak ve tüm gün sürecek olan “Yeni Bir Hayat Zirvesi”ne Yenibiriş Instagram hesabından katılabilirsiniz.

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