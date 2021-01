Yeniden 20 milyar $

'Kovid-19 kuşatması’ yurt dışı müteahhitlik hizmetlerini de 2020 yılı boyunca oldukça zorladı. Kasım sonu itibarıyla Ticaret Bakanlığı’nın verilerine göre, müteahhitler, yurtdışında toplam bedeli 10.4 milyar dolar olan 175 proje üstlendi. Dolayısıyla salgın öncesi belirlenen yıllık 20 milyar dolar proje hedefine ulaşılamadı. Ancak özellikle aşı haberleriyle moral bulan dünya ekonomilerinde başlayacak yeni büyüme hareketiyle birlikte fırsatların da artacağı öngörülüyor. Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat Yenigün, riskli bölgelerde dahi iş yapan, kaliteli üretim ve uygun maliyetleri ile dikkat çeken Türk müteahhitlerin bu dönemde öne çıkacağını söyledi. Yenigün, yurtdışında yıllık yeni proje tutarında tekrar 20 milyar dolar seviyesinin yakalanması ve küresel devler liginde Türkiye’nin firma sayısı ile Çin’den sonra ikinci olduğu konumun korunması amacıyla çalışmayı sürdürdüklerini dile getirdi.

Yenigün, gelinen noktada, sektörün yurtdışına açıldığı 1972 yılından bugüne kadar 127 ülkede üstlendiği toplam proje tutarının ise 413 milyar dolara ulaştığını ifade etti.

Irak’ta kazan-kazan

Mevcut pazarlardaki sıkıntıların aşılmasında diplomatik yollar olmak üzere temasların sürdüğünü anlatan Yenigün, pazar çeşitlendirmesi için de yoğun olarak çalıştıklarını söyledi. Yenigün, fırsat barındıran pazarlarla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

“Sektörün ilk ve halen en büyük üçüncü pazarı olan Libya’da güvenliğin tesisi, politik ve ekonomik istikrarın sağlanmasıyla müteahhitlerimiz, ülkede yarım kalmış projelerini tamamlamaya ve yeni projeler almaya hazır ve isteklidir. Suudi Arabistan’da müteahhitlerimizin sorunlarının artmasıyla, Suudi Arabistan yetkililerine yapıcı diyalog ve işbirliği çağrısında bulunduk. Diğer ülke müteahhitlerinden pozitif olarak ayrışmamızın kazan-kazan mantığının doğal bir sonucu olduğunu düşünüyoruz. Irak’ta uzun zamandır bekleyen inşaat ihtiyacına en hızlı çözümü firmalarımızın getireceğine inanıyoruz.”

Hedefte yüzde 10 büyümeye devam

Ant Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Okay, zorlu geçen bir yılın ardından 2021’in ‘değişim ve dönüşüm’ ile geldiğini söyledi. Sektörün tüm kabiliyetiyle yurt içinde ve dışında yeni yıla hazır olduğunu anlatan Okay, yeni projelerine ilişkin ise şu bilgileri paylaştı:

“Ant Yapı olarak Türkiye’nin yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Rusya’da yüksek kaliteli işlere imza atan bir markayız. 2021’ de yurt içi ve yurt dışındaki projelerimizi taahhüt ettiğimiz sürede teslim etmek için çalışmalarımızı ara vermeden sürdürmeye devam edeceğiz. Yurt dışında hedeflerimizi her yıl yüzde 10 artırarak devam ediyoruz. Bu yıl da geleneği bozmayacağız. Ayrıca yine Bodrum’da 200, İstanbul’da yer alan arsalarımızda 300 olmak üzere toplam 500 konutu hayata geçirmeyi planlıyoruz.”

Finansman kaynakları çeşitlenebilir

‘Yurtdışında en büyük ihtiyacımız finansmandır’ diyen Mithat Yenigün, “Bu doğrultuda, Türk Eximbank’ın Risk Sigortası, Kefalet Bonosu gibi programlarının bir an önce uygulamaya konulmasını ve Yurtdışı Teminat Mektubu programının yaygınlaştırılmasını bekliyoruz. Ayrıca Afrika ve Asya Kalkınma Bankaları ile İslam Kalkınma Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, diğer ülke Eximbankları gibi uluslararası kurum ve kuruluşlarla bu konuda çalışıyoruz. Üçüncü ülkelerde işbirliği kapsamında Japonya ile finansman, know-how, girişimcilik ve deneyimi içerecek güç birliği arayışı içindeyiz” açıklamasını yaptı.

‘Dağlık Karabağ’da olacağız’

Pazar çeşitlendirilmesi için ise özellikle Sahra-altı Afrika ülkelerinde kalkınma planları çerçevesinde sürdürülecek projelerden önemli bir pay almayı hedeflediklerini anlatan Yenigün, “Lider pazarımız Rusya, önümüzdeki dönemde de bizim için önemli olacaktır. Ayrıca Dağlık Karabağ’da ortaya çıkacak ihtiyaçlar ile yeniden imar çalışmalarında Türk müteahhitlerin aktif rol üstlenmeleri ve Azerbaycan ekonomisine en iyi şekilde katkıda bulunmaları önümüzdeki yıl için önceliklerimiz arasında yer alacaktır” diye konuştu.