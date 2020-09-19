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    19.09.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Yenilenebilir enerjiye destek

    Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması’ndan (YEKDEM) yararlanmak isteyen üretim tesislerinin 31 Aralık 2020’ye kadar devreye girme şartında süre, 30 Haziran 2021’e kadar uzatıldı.

    Yenilenebilir enerjiye destek

    Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    Buna göre, 1 Ocak 2021’den 30 Haziran 2021 tarihine kadar işletmeye girecek YEKDEM’e tabi Yenilenebilir Enerji Kaynakları (YEK) belgeli üretim tesisleri için belirlenen fiyat desteği 31 Aralık 2030’a kadar uygulanacak.

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