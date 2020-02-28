Yenilenebilir enerjiye uzun vadeli finansman

Yeni düzenleme ile lisanssız elektrik üretiminde 1 MW olan üst sınırın 5 MW’a yükseldiğini hatırlatan Düz, şu bilgileri verdi:



“Bu gelişme ile güneş ve rüzgar enerji yatırımları tarafında yatırımcı ilgisi artmakta olup, önümüzdeki dönemde talebin artacağını öngörüyoruz. Bir rüzgar santrali veya GES projesinde yatırıma baktığımızda, yatırımın yüzde 80-90’ı leasinge konu olan rüzgar türbini, güneş paneli, invertör gibi enerji üretim-aktarım ekipmanlarından oluşur. Yatırımın temeli olan bu ekipmanlar için hem uzun vadeli uygun maliyetli finansman sağlıyor, hem de tüm satın alım prosedürlerinin müşterimiz adına yürütülmesini sağlıyoruz.”



110 milyon dolar



Düz, “Geçen yıl Hollanda Kalkınma Bankası (FMO) ile iş birliğimiz sayesinde; FMO, EBRD, GGF ve OFID gibi sağlam finans kurumlarının ve diğer yatırımcıların katkısıyla 110 milyon dolara ulaşan, Türkiye leasing sektörünün ilk 5 yıllık piyasa sendikasyonu kredisini temin ettik. Sendikasyon kredisi, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği yatırımlarını ve dış ticaret finansmanını desteklemek amacıyla kullanıldı” diye konuştu. Düz, şöyle devam etti:



“Ayrıca TurSEFF’e (Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansmanı Programı) katılan ilk leasing şirketi olarak EBRD (Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası) ile yapılan 29 milyon dolarlık anlaşma ile küçük ölçekli ‘yenilenebilir enerji’ ve ‘kaynak verimliliği’ projelerini destekliyoruz.”