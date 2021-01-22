22.01.2021 - 17:33 | | AA
Yenilikçi girişim yatırımları 2020'de yüzde 74 arttı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen yenilikçi girişim yatırımlarının, 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 74 artış göstererek 177 milyon dolar olduğunu bildirdi.
Varank, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejilerinin en önemli başlıklarından birini girişimciliğin oluşturduğunu vurgulayarak, bu alanda başlattıkları seferberliğin meyvelerini verdiğini kaydetti.
Paylaşımında girişim sermayesi yatırımlarına ilişkin grafiğe de yer veren Varank, "Pandemiye rağmen yenilikçi girişim yatırımları, bir önceki yıla göre yüzde 74 artış göstererek 177 milyon dolar oldu." ifadesini kullandı.
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