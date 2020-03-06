06.03.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Yerli akıllı 5G platformu geliştirdi
Türk yazılım firması Etiya, Akıllı 5G Platformu’nu geliştirdiğini duyurdu. Etiya Kurucu Ortağı ve CEO’su Aslan Doğan, 5G’den önce mobil şebekelerin sınırlı manuel yapılandırma ve özelleştirme yetenekleri olduğunu belirterek, 5G’nin en önemli yapıtaşlarından olan ‘ağ dilimleme’nin etkin kullanımı ile şebeke düzeyinde özelleştirilebilir bir deneyim imkanı sağlamanın mümkün olduğunu söyledi.
5G’nin ağ teknolojisinin gelişimi, sektör veya endüstri ne olursa olsun küresel ekonomi için yeni gelir fırsatları sunduğunu da anımsatan Doğan, “ABI Research verilerine göre, ağ dilimleme teknolojisi dikey sektörlerde 66 milyar dolarlık bir değer yaratma potansiyeline sahip. Bu potansiyeli değerlendirmek önemli ölçüde operatörlerin iş modeli geliştirme yeteneklerine bağlı. Operatörlerin 5G’den gelir elde etmeleri için esnek ve yapay zeka tabanlı dilimleme sunmalarını sağlayan Akıllı 5G Platformunu geliştirdik” dedi.