Yerli akıllı 5G platformu geliştirdi

5G’nin ağ teknolojisinin gelişimi, sektör veya endüstri ne olursa olsun küresel ekonomi için yeni gelir fırsatları sunduğunu da anımsatan Doğan, “ABI Research verilerine göre, ağ dilimleme teknolojisi dikey sektörlerde 66 milyar dolarlık bir değer yaratma potansiyeline sahip. Bu potansiyeli değerlendirmek önemli ölçüde operatörlerin iş modeli geliştirme yeteneklerine bağlı. Operatörlerin 5G’den gelir elde etmeleri için esnek ve yapay zeka tabanlı dilimleme sunmalarını sağlayan Akıllı 5G Platformunu geliştirdik” dedi.