Yerli bulut tuttu yatırım yağıyor

Sektör ortalamalarına bakıldığında, Türkiye’de son 2 ayda, 2 yıla eşit bir dijital dönüşüm hesaplanırken, NGN’nin, stratejik yatırım olarak gördüğü ‘yerli bulut’ (cloud) ile ilgili çözüm ve servislerinde büyük talep artışı yaşandı.



5 kat artış var



NGN Veri Merkezi ve Bulut Çözümleri Direktörü Beyazıt Öztürk, “Salgın öncesine göre yerli bulut kullanan müşterisi sayımızda 5 kat artış yaşandı. Bu artışta, ‘ücretsiz 15 gün deneme ile 1500 TL kredi kullan’ şeklinde hazırladığımız kampanyamızın büyük katkısı oldu. Ayrıca, ‘Türk Lirası (TL) ile ödeme’ yapılması; ‘kullandığın kadar öde’ ve ‘saatlik ödeme’ şeklindeki modellerimiz, rekabette bizi öne çıkardı. Bu sayede yüzde 5 seviyesinde olan yerli bulutun NGN’nin toplam müşterileri içindeki payını yüzde 15’e ulaştırmış olduk. Atacağımız yeni adımlarla, bu oranı 2020 yılının sonuna kadar yüzde 25’e taşımayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Beyazıt Öztürk, NGN olarak ‘Türkiye’nin Datası Türkiye’de Kalsın’ stratejisi doğrultusunda yaptıkları yerli teknoloji yatırımının önemine değindi.



Yatırımı öne çekti

Öztürk konuşmasına şöyle devam etti:



“Yerli bulutta 1. ve 2. altyapı yatırımlarımızı doldurduk. Kovid-19 sürecinde ise 3. altyapı yatırımını tamamladık ve bunu da doldurmayı başardık. Şimdi 4. kademe yatırım başladı. Yaptığımız bu hamle ile yatırım planlarımızı 2021’den öne çekerek 2020’ye kaydırdık. Bu dönemde ekonomik olarak ülkemize katkı sağlamış olmak gurur verici. NGN Grubu, sadece bulut alanında değil, iş yaptığımız tüm alanlarda yatırımların devam etmesini planlıyor” dedi.



Kritik veri Türkiye’de depolanıyor

Yerli bulut sayesinde Türkiye’nin verisi yurt dışına çıkmıyor.



Veriye erişimde yakın olması hız ve maliyet avantajı sağlıyor.



Regülatif ihtiyaçları yüzde 100 karşılıyor.



Yabancı sanallaştırma yazılımlarına bağımlılığı yok.



Entegre güvenlik modülü sayesinde daha güvenli.



Yedekli ve kesintisiz mimari sunuyor. Yazılım ve mimariyi Türk mühendisler yapıyor ve geliştiriyor.



Türk mühendisleri destek veriyor, bu her an, esnek yapıda müdahale avantajı sağlıyor.