Yerli gazla oyunun kuralı tekrar yazılacak

Dönmez, Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi (IICEC) tarafından hazırlanan Türkiye Enerji Görünümü: Türkiye Enerji Zirvesi Özel Lansmanı’na videokonferansla katıldı. Bu yılın Türkiye açısından yenilenebilir enerjide dönüm noktası olduğunu dile getiren Dönmez, şöyle devam etti:

“Nisanda yerli ve yenilenebilir enerjiden elektrik üretimi yüzde 79.6 olarak gerçekleşti. Bu, 2000 yılından bu yana aylık bazda en yüksek değerler olarak kayda geçti.”

Dönmez ayrıca Türkiye’nin doğal gaz altyapısı ve piyasalarında Türkiye’yi bölgenin merkezi yapacak önemli adımlar attığının altını çizdi. Karadeniz’deki doğal gaz keşfiyle artık yerli gazın da bu sürece dahil olacağına işaret eden Dönmez, “Bizim bu konuda her zaman savunduğumuz bir ilke var ki o da gazın gazla rekabeti. Yerli gaz burada oyunun kurallarını adeta yeniden yazacak bir güce sahip. Önümüzdeki dönem yenilenecek kontratlarımız için de pazarlıkta elimizi güçlendiriyor” dedi.

Yerli otoya şarj

Bakan Dönmez, özellikle yerli otomobille birlikte şarj altyapısının oluşturulması için ilgili bakanlıklarla koordineli bir şekilde çalıştıklarını belirterek, “İnşallah TOGG banttan inmeden şarj altyapısına dair çalışmalarımızı büyük oranda tamamlamış olacağız” dedi.