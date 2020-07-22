‘Yerli girişimlere’ yatırım yağmuru

Türk startup’ları yurt dışından dev yatırımları çekmeye devam ediyor. Çok kanallı pazarlama platformu Insider ve elektrikli scooter kiralama girişimi Martı en son yatırım alan iki firma oldu. Martı, 25 milyon dolar yatırım alırken, Insider ise 32 milyon dolar yatırım almayı başardı.



Martı’yı uçurdu



Martı’dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

“25 milyon dolar daha yatırım almanın haklı gururunu yaşıyoruz. Önümüzdeki 3 yıl içinde milyarlarca dolarlık değer yaratacağız. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın milli teknoloji hamlesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın mikromobiliteye gösterdiği destek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın ulaşım alanındaki dijital gelecek vizyonunu feyz alarak, Türkiye’nin alanımızdaki en büyük ölçekli yatırım turlarını yapmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bir Turcorn olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Amacımız Türkiye’nin Martı’sını yurtdışında da uçurmak. Endonezya’nın Gojek’i, Çin’in Didi’si gibi Türkiye’nin teknoloji devi Martı olmak en büyük hedefimiz.”











Martı’nın kurucusu Oğuz Alper Öktem. Bine yakın çalışanları ve 3 milyon kullanıcıları bulunuyor. Türkiye’de 12 il ve ilçeye açılmış durumda.



‘Zekayı’ pazarladı!



Insider, Riverwood Capital liderliğinde, Sequoia, Wamda ve Endeavour Catalyst’in de katıldığı Seri C turunu, 32 milyon dolar ile tamamladı. Insider’ın bu tur ile beraber bugüne kadarki toplam yatırım miktarı 47 milyon dolara ulaştı.



Insider’ın yapay zeka destekli Çok Kanallı Büyüme Yönetim Platformu, pazarlama uzmanlarının dijital kanallarını tek bir platform ile entegre etmesine, kullanıcı verilerinin birleştirilmesine, kullanıcıların gelecek davranışlarını makine öğrenimi destekli bir öneri motoruyla tahmin etmesine olanak sağlıyor. Insider, sadece dakikalar içerisinde gerçekleşen entegrasyonla pazarlama departmanlarının teknik ekiplere olan bağlılığını ortadan kaldırıyor.

Insider Kurucu Ortağı ve CEO’su Hande Çilingir, 24 ülkede 550’den fazla çalışan ve 250 mühendis kadrosuyla faaliyet gösterdiklerini söyledi. Çilingir, “Şu ana kadar Asya Pasifik’teki yüksek potansiyeli olan pazarlardaki payımızı artırmaya odaklandık. Asya Pasifik’te, Samsung, Uniqlo ve Singapore Airlines, Avustralya’da Qantas, Avrupa’da Marks&Spencer, Estee Lauder ve Carrefour gibi firmalarla çalışıyoruz. ABD pazarına girmeye hazırız. ABD pazarında en önemli ayırt edici noktamızın dijital pazarlama uzmanlarını en çok zorlayan noktalara dokunan yapay zeka destekli çözümlerimiz ve dinamik bakış açımız olacağına inanıyoruz” dedi.



Insider, 2012’de 6 genç kurucu Hande Çilingir, Serhat Soyuerel, Arda Köterin, Sinan Toktay, Okan Yedibela ve Muharrem Derinkök tarafından kuruldu. Çilingir, Crunchbase tarafından ABD dışındaki en iyi kadın CEO’lardan biri seçildi.



İlk altı ayda 49 milyon $



Türk startup’lar bu yıl yatırım alma rekoru kırıyor. Kovid-19 Türk girişimlere yatırım iştahını kesemedi. Statups.watch verilerine göre, Türkiye’de yılın ikinci çeyreğinde 28 girişim 29 milyon dolar, ilk altı ayda ise 58 girişim 49 milyon dolarlık yatırım aldı. Martı ve Insider’a yapılan yeni yatırımlar yılın ikinci yarısına sayılacak. Yılın başında Getir, Silikon Vadisi’nin önemli yatırımcısı Michael Moritz liderliğindeki bir grup yatırımcıdan 38 milyon dolarlık yatırım aldı. Oyun firması Peak’in Zynga’ya 1.8 milyar dolara satılması ile ülkemizden ilk unicorn çıktı. Influencer pazaryeri Fango, Avustralyalı sosyal ağ ve mesajlaşma platformu Yabb tarafından alındı. Yerli ödeme platformu Payguru, Tpay Mobile tarafından satın alındı. İnternet sitesi barındırma firması Natro’yu team.blue şirketi aldı.