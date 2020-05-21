Yerli malı yıldızlaşır ithalat çok zorlaşır

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Tarihi fırsatlara şahit olduğumuz, her alanda daha etkin bir şekilde üretmenin gündemde olacağı bir sürece giriyoruz. Bu üretim kapasitemizi iyi değerlendirirsek, ekonomide yepyeni ve kalıcı bir hikâye yazacağımız bir dönem olacak” dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) bağlı 365 oda ve borsa başkanı ile 61 sektör meclis başkanının katılımıyla gerçekleştirilen TOBB Ekonomi Buluşması yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler doğrultusunda videokonferans ile gerçekleştirildi.

Sanayici korunacak

Toplantıda konuşan Albayrak, küresel ekonomiye ağır bir darbe vuran Kovid-19 salgının etkisinin gün geçtikçe azaldığına dikkati çekerek, her verinin normalleşmeye daha da yaklaşıldığını gösterdiğini ifade etti.

Albayrak, bu süreci, orta - yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin, ara mallarının Türkiye’de üretilmesi başta olmak üzere yerlileştirme açısından iyi değerlendireceklerinin altını çizerek, şöyle devam etti:

“Stratejik ve ülkemizde üretim imkânı olmayan ürünler haricinde artık ithalat eskisi gibi kolay olmayacak. Birileri bir dönem Türkiye’yi ithalat cenneti yapmaya çalıştı. Bu dönemde bu alanların dışında artık ithalat çok zor olacak. Yerli üretimi ve yerli üretimin dünya ile rekabetini tüm politikalarımızda daha da önceleyeceğiz.”

Yerlileştirme için elini taşın altına koyan, yerli üretim için sorumluluk alan tüm sanayicileri daha da koruyacaklarını ve destekleyeceklerini vurgulayan Albayrak şunları söyledi:

Az maliyetli kredi

“Özellikle uzun vadeli, Türk lirasına dayalı ve düşük maliyetli finansman programlarımızı önümüzdeki dönem düşen faizlerle birlikte daha da etkin hayata geçireceğiz.

Salgının ön plana çıkardığı bir husus da dijitalleşme ve dijital teknolojilerin önemi. Bu durumun ivedilikle fırsata çevrilmesi için bütün ölçeklerdeki işletmelerimizin tasarımdan üretime, pazarlamadan lojistiğe tüm süreçlerde dijital dönüşümlerini tamamlamalarını önemli görüyoruz.”

YEREL PARAYLA SWAP ZAMANI

Berat Albayrak, “Bu yeni dönem, Türkiye olarak ticaret hacmi noktasında, yerel paralarla swaplar noktasında çok daha etkin bir şekilde yöneteceğimiz bir süreç” dedi.

Cari açığı tamamen gündemden çıkarabilecek, finansman ihtiyacına gerek duyulmayacak bir dönemle karşı karşıya olunduğunu belirten Albayrak, bu sürecin çok iyi değerlendirileceğini vurguladı.

Reel sektörde nisan, mayıs rakamlarında hareketlenmenin görüldüğünü belirten Albayrak, şöyle devam etti:

“Kovid-19 sonrası dönem için aldığımız sinyallerle haziran ile birlikte hızlı bir toparlanma sürecine gireceğimizi yavaş yavaş gözlemlemeye başladık. İnşallah Kovid-19 sürecinin ekonomiye etkilerinde en zorlu süreci geride bıraktığımızı görecek, haziran, temmuz, önümüzdeki süreçte daha pozitif bir sürece gireceğiz.”

2. yarı vurgusu

Yeni dönemin ülkelerin finansal istikrarını, kendi para birimleriyle ticaretini ikili anlaşmalarla garanti altına almayı önceliklendiği bir dönem olacağını ifade eden Albayrak, şunları kaydetti:

“Dünya buraya doğru hızla gidiyor. Biz de özellikle ticarette hacmimizin büyük olduğu, açığımız olan, serbest ticaret anlaşmamız olan ülkelerle bu iş birliklerini geliştirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Birçok ülke ile bu iletişim devam ediyor. Bu yeni dönem, Türkiye olarak ticaret hacmi noktasında yerel paralar ve swaplar noktasında çok daha etkin bir şekilde yöneteceğimiz bir süreç.

Özellikle 2020’nin ikinci yarısında, inşallah her anlamda önemli kazanımlar elde edeceğimiz bir ikinci yarı olacak.”

600 milyar TL etkili destek

Salgının olumsuz etkileri ile mücadele etmek için Türkiye olarak çok erken kapsamlı ve kararlı bir strateji uyguladıklarına işaret eden Albayrak, şunları söyledi:

“Verilen desteklerin tutarı 252 milyar lirayı aştı. Eğer ötelenen kredileri, vadesi gelen anapara faiz ödemelerini koyarsak bu rakam 350 milyar lirayı geçiyor. Ekonomik çarpan etkisine bakıldığında 600 milyar lirayı geçen bir rakama ulaştığımızı söyleyebiliriz.”

Albayrak, tüm çalışanlar için iş güvencesi altyapısını oluşturduklarını da bildirdi.

‘Yeni normal’

Esnafa, sanayiciye, KOBİ’lere likidite ihtiyaçları için gerekli tüm destekleri seferber ettiklerini belirten Albayrak, şöyle konuştu:

“Normalleşme sürecinde, bundan sonraki dönemin ‘yeni normal’ olduğunu göz önünde bulundurarak hızla adımlar atmaya devam edeceğiz. Ekonominin yeni normale hızla adapte olacağını düşünüyorum. Küresel sistemde tedarik zincirlerinin gözden geçirilmesi, üretim alanlarında alternatiflerin oluşturulması, sağlık altyapısı yatırımlarından turizme her alanda öncelik haline gelmesi ile oluşacak. İşte bu dönemde güçlü üretim altyapısı, genç ve eğitimli insan kaynağı, küresel değişimlere hızlı adapte olan iş dünyası ve gelişmiş sanayisi ile Türkiye dünyada yıldızı daha da parlayan ülke olacak.”