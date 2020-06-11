Yerli mobil ödemede dev satış

2015’de kurulan Payguru, mobil ödeme, nakit ödeme ve banka havalesi hizmetleri sunuyor. TPAY Mobile, Ortadoğu ve Afrika’daki büyük yatırımlarıyla dikkat çekiyor.

Bu yatırımla her iki şirket son kullanıcılara ve üye iş yerlerine avantaj sağlayan farklı ödeme çözümlerini ve platformlarını daha da zenginleştirecek.

İhracat kapısı

Payguru Yönetim Kurulu Başkanı Işık Uman, 5 yıl içinde organik büyüme yoluyla ve dışarıdan hiç yatırım almadan başarılı ve karlı bir iş yürütmüş olmaktan gurur duyduklarını söyledi. Uman, “Bölgede lider bir aktör olan TPAY Mobile’a katılacağımız için sevinçliyiz. Ürünlerimizin Türkiye dışına ihracatı için muazzam bir fırsat kapısı açıyoruz. Bu birleşme aynı zamanda yerel üye işyerlerimize Payguru ile yapacakları tek bir entegrasyon ile MEA ülkelerindeki son kullanıcılardan ödeme tahsil etme fırsatı da veriyor olacak” dedi. Işık Uman ve Payguru Yönetim Kurulu Üyesi Onur Ergüney, birleşmeden sonra oluşacak bölgesel pozisyonlarda görev alacak.

Bölgenin lider platformu

TPAY Mobile Kurucusu ve CEO’su Sahar Salama da, şunları söyledi: “Her geçen gün daha da hızlanan bir büyüme performansı gösteriyoruz. Payguru satın alması, Ortadoğu ve Afrika’nın önde gelen dijital ödeme platformu olma, sınıfının en iyi kullanıcı deneyimini garanti etme, iş ortaklarımıza yenilikçi hizmetler sunma vizyonumuzun gerçekleşmesini hızlandırıyor. Bu işlem bölgedeki ayak izimizi de güçlendiriyor. Payguru’nun sağladığı ürün ve hizmetler, yeni iş kollarına girerek tüm bölgede katma değerli hizmetler sunmamızı sağlayacak.”