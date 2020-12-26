Yerli oto için lityum tesisi

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) başta olmak üzere tüm elektrikli otolar, mobil telefonların, elektrikli araçların bataryalarında ve elektrikle çalışan aletlerin pillerinde kullanılan lityum, Türkiye’de ilk defa yerli olarak bordan üretilecek.