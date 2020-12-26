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26.12.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Yerli oto için lityum tesisi

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde kurulu Eti Maden Tesisleri’ndeki lityum karbonat üretim tesisi bugün açılacak.

Yerli oto için lityum tesisi

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) başta olmak üzere tüm elektrikli otolar, mobil telefonların, elektrikli araçların bataryalarında ve elektrikle çalışan aletlerin pillerinde kullanılan lityum, Türkiye’de ilk defa yerli olarak bordan üretilecek. 

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