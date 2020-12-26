26.12.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Yerli oto için lityum tesisi
Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde kurulu Eti Maden Tesisleri’ndeki lityum karbonat üretim tesisi bugün açılacak.
Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) başta olmak üzere tüm elektrikli otolar, mobil telefonların, elektrikli araçların bataryalarında ve elektrikle çalışan aletlerin pillerinde kullanılan lityum, Türkiye’de ilk defa yerli olarak bordan üretilecek.
Yağmur bombası İstanbul'un su sorununu çözebilir mi?İstanbul'daki barajların doluluk oranları, son 10 yılın en düşük seviyesi düştü. Barajlarda suların çekilmesiyle birlikte İstanbul’da yağmur bombası uygulaması tekrar gündeme geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Profesörü Orhan Şen, “Yağmur bombası atıldığında yüzde 30 yağış artırım yapabilirsiniz ve bu çok büyük bir miktar” dedi.