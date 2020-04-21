Yerli otomobilde önemli gelişme! 12 Mayıs'ta yapılacak

OGG'nin Elektrikli Otomobil Üretim Tesisi projesi ile ilgili İDK toplantısı 12 Mayıs'ta yapılacak.

Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğünün internet sitesinde konu ile ilgili yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"BURSA ili GEMLIK ilçesi sınırları içerisinde Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yapılması planlanan Elektrikli Otomobil Üretim Tesisi projesi ile ilgili 12/05/2020 tarihinde İDK Toplantısı gerçekleştirilecektir."