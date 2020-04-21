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    HaberlerEkonomi Haberleri Yerli otomobilde önemli gelişme! 12 Mayıs'ta yapılacak
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    21.04.2020 - 16:16 | | Foreks

    Yerli otomobilde önemli gelişme! 12 Mayıs'ta yapılacak

    Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş.  tarafından yapılması planlanan Elektrikli Otomobil Üretim Tesisi  projesi ile ilgili İnceleme ve Değerlendirme Toplantısı 12 Mayıs'ta yapılacak.

    Yerli otomobilde önemli gelişme! 12 Mayıs'ta yapılacak

    OGG'nin Elektrikli Otomobil Üretim Tesisi projesi ile ilgili İDK toplantısı 12 Mayıs'ta yapılacak.

    Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğünün  internet sitesinde konu ile ilgili yapılan açıklamada şu bilgiler  verildi:

    "BURSA ili GEMLIK ilçesi sınırları içerisinde Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yapılması  planlanan Elektrikli Otomobil Üretim Tesisi projesi ile ilgili 12/05/2020 tarihinde İDK Toplantısı gerçekleştirilecektir."

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