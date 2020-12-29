Yerli otomobile fabrika imzası!

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun (TOGG) çalışmalarıyla Türkiye’nin yerli otomobili için çalışmalar hızla devam ediyor. Türkiye’nin Otomobili, ön gösterim araçlarının kamuoyuna tanıtılmasının üzerinden geçen 1 yılda, ‘İnşaata Başlangıç Töreni’nin yanı sıra batarya modülü ve paketinin Türkiye’de üretilmesi için Farasis ile gerçekleştirdiği anlaşmanın ardından önemli bir adım daha olan TOGG Gemlik Tesisi üst yapı inşaat şirketini de belirledi.

TOGG Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan İnşaat Komitesi tarafından 16 şirket arasından belirlenen Yapı Merkezi; teknik ve teknolojik yetkinlikleri, finansal gücü ve endüstriyel yapılar alanındaki referanslarıyla TOGG Gemlik Tesisi’ni hayata geçirecek şirket olarak duyuruldu. Zemin iyileştirme çalışmalarının son aşamaya geldiği Gemlik Tesisi’nde Ocak 2021’den itibaren Yapı Merkezi tarafından üst yapı çalışmaları başlatılacak.

4300 kişiye istihdam

Bir yılda tamamlanması planlanan üst yapı çalışmalarının ardından TOGG Tesisi’nde, üretim ve montaj hatlarının kurulmasıyla 2022’nin son çeyreğinde ilk seri otomobilin battan indirilmesi planlanıyor. İşe alımların 2022’de başlayacağı Gemlik Tesisi’nde üretim kapasitesi 175 bin adede ulaştığında 4300 kişiye istihdam sağlanacak.

Üretimle birlikte, stil tasarımı, Ar-Ge, prototip ve test birimi, strateji ve yönetim merkezi bir arada olacak.

Akıllı ve çevre dostu bir yapı olacak TOGG Gemlik Tesisi’nde; nesnelerin internetinden akıllı üretim ağına, üretim hatlarında hatalara karşı kamera ve sensör sisteminden işbirlikçi robot uygulamalara kadar gelişmiş fonksiyonlar bir arada olacak.

16 firma arasından Yapı Merkezi kazandı

TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “TOGG, Türkiye’nin 60 yıllık hayalini gerçekleştirmek üzere planlarını hayata geçirmeye devam ediyor.

Üst yapı inşaat şirketimizin belirlenmesi ile çok önemli bir aşamayı daha tamamladık. Her tedarikçiye eşit yaklaşma politikamıza uygun olarak en üst düzeyde şeffaflık sağlayarak elektronik ortamda açık ihale yöntemiyle gerçekleştirdiğimiz ihaleyi birbirinden kıymetli 16 firma arasından Yapı Merkezi kazandı” dedi. TOGG CEO’su Gürcan Karakaş ise “En başında planladığımız gibi, hedeflerimize uygun şekilde ilerlemeye devam ediyoruz. TOGG Gemlik Tesisi, TOGG ekosisteminin en önemli unsurlarından biri olacak” açıklamasını yaptı.

‘Büyük sorumluluk’

Yapı Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Başar Arıoğlu, şunları kaydetti: “Türkiye’nin otomobilinin üretileceği tesisin yapımı görevini almaktan gurur duyuyoruz. Bizim için çok büyük bir sorumluluk bu. Bir otomobilin üretim sürecinde yüzlerce adım var. Bunlardan birincisi üretim tesisinin yapılarını inşa etmek. Yapacağımız binalar otomobil yapım sürecini korumak için etrafını saracak ve üretim süreçlerinin hava şartlarından etkilenmemesini, deprem ve fırtına dahil doğa olaylarında dahi aksamadan üretimin gerçekleşmesini sağlayacak.”