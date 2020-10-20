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    HaberlerEkonomi Haberleri Yerli pamuğa tohum dopingi
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    20.10.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Yerli pamuğa tohum dopingi

    OYAK Tarım Hayvancılık şirketlerinden HEKTAŞ, bitki koruma pazarındaki gücünü tohum ıslah alanına taşıyor.

    Yerli pamuğa tohum dopingi

    Geçtiğimiz yıl bünyesine kattığı Areo Tohumculuk ile bu alandaki faaliyetlere ağırlık veren HEKTAŞ; domates, biber, hıyar, patlıcan, kavun, karpuz, buğday, arpa, mısır, ayçiçeği ve pamuk tohumlarıyla ilgili ıslah çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

    Ar-Ge vurgusu

    HEKTAŞ, TAGEM’e bağlı Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü ve TÜBİTAK iş birliği ile hayata geçirdiği proje ile, pamuk üreticilerinin yüksek verim ve kaliteli ürün veren yerli pamuk tohumları ile üretim yapmalarını ve bu sayede ulusal kaynakların yurt içinde kullanılmasını hedefliyor.

    OYAK Tarım Hayvancılık Grup Başkanı ve HEKTAŞ Genel Müdürü Levent Ortakçıer,  “Tohumda katma değerli en önemli çalışma yerli Ar-Ge” dedi. Ortakçıer, Ar-Ge çalışmalarıyla sürekli yeni ürün geliştirerek tohum pazarında ülkemizin dışa bağımlılığını azaltmayı hedeflediklerini söyledi.

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