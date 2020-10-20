Yerli pamuğa tohum dopingi

Geçtiğimiz yıl bünyesine kattığı Areo Tohumculuk ile bu alandaki faaliyetlere ağırlık veren HEKTAŞ; domates, biber, hıyar, patlıcan, kavun, karpuz, buğday, arpa, mısır, ayçiçeği ve pamuk tohumlarıyla ilgili ıslah çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Ar-Ge vurgusu

HEKTAŞ, TAGEM’e bağlı Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü ve TÜBİTAK iş birliği ile hayata geçirdiği proje ile, pamuk üreticilerinin yüksek verim ve kaliteli ürün veren yerli pamuk tohumları ile üretim yapmalarını ve bu sayede ulusal kaynakların yurt içinde kullanılmasını hedefliyor.

OYAK Tarım Hayvancılık Grup Başkanı ve HEKTAŞ Genel Müdürü Levent Ortakçıer, “Tohumda katma değerli en önemli çalışma yerli Ar-Ge” dedi. Ortakçıer, Ar-Ge çalışmalarıyla sürekli yeni ürün geliştirerek tohum pazarında ülkemizin dışa bağımlılığını azaltmayı hedeflediklerini söyledi.