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    HaberlerEkonomi Haberleri Yerli solunum cihazına dış talep
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    16.09.2020 - 07:00 |

    Yerli solunum cihazına dış talep

    Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın desteği ve Gaziantep Üniversitesi’nin işbirliğiyle tamamen yerli kaynaklarla solunum cihazı üreten Kırmızı Bayrak Teknoloji, ihracata hazırlanıyor.

    Yerli solunum cihazına dış talep

    Kırmızı Bayrak Teknoloji CEO’su Hasan Karaozan, solunum cihazının 6 aylık bir Ar-Ge sürecinden sonra testleri başarıyla tamamladığını söyledi. Seri üretime başladıklarını bildiren Karaozan, “Tamamen yerli mühendislerimizin çalışmalarıyla solunum cihazını ürettik. Üretim merkezlerimizde ayda bin adet solunum cihazı üretebileceğiz. Türkiye’de bütün solunum cihazı ihtiyacını karşılayabilecek kapasitedeyiz” dedi.
    Yurt dışında da talep aldıklarını belirten Karaozan, “Kazakistan, İran, Polonya, Pakistan, Irak, Slovenya, İspanya gibi ülkelerden 4.5 milyon dolarlık ön sipariş aldık. İleri teknolojili ve gelişmiş tasarıma sahip cihaz hem ülke ihtiyaçlarını karşılayacak, hem de ihraç edilecek” diye konuştu.

    Yangında dumanların arasında kalan yavru köpek kurtarıldıGaziantep'te ayakkabı atölyesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Dumanların arasında kalan yavru köpek ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
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