Yerli solunum cihazına dış talep

Kırmızı Bayrak Teknoloji CEO’su Hasan Karaozan, solunum cihazının 6 aylık bir Ar-Ge sürecinden sonra testleri başarıyla tamamladığını söyledi. Seri üretime başladıklarını bildiren Karaozan, “Tamamen yerli mühendislerimizin çalışmalarıyla solunum cihazını ürettik. Üretim merkezlerimizde ayda bin adet solunum cihazı üretebileceğiz. Türkiye’de bütün solunum cihazı ihtiyacını karşılayabilecek kapasitedeyiz” dedi.

Yurt dışında da talep aldıklarını belirten Karaozan, “Kazakistan, İran, Polonya, Pakistan, Irak, Slovenya, İspanya gibi ülkelerden 4.5 milyon dolarlık ön sipariş aldık. İleri teknolojili ve gelişmiş tasarıma sahip cihaz hem ülke ihtiyaçlarını karşılayacak, hem de ihraç edilecek” diye konuştu.