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23.01.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Yerli turist 3. çeyrekte 18.9 milyar lira harcadı

Kovid-19 salgınının etkilerine karşın geçen yılın üçüncü çeyreğinde yurt içinde ikamet eden 17.3 milyon kişi seyahate çıkarken, toplam seyahat harcamaları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19.2 azalarak 18 milyar 864 milyon lira oldu.

Yerli turist 3. çeyrekte 18.9 milyar lira harcadı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz-Eylül 2020 dönemine ilişkin “Hane Halkı Yurt İçi Turizm” verilerini açıkladı. Buna göre, üçüncü çeyrekte seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydıyla ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı, 2019’un aynı çeyreğine göre yüzde 32 azalarak 21 milyon 724 bin olarak gerçekleşti.

Eşe, dosta gidildi

Bu dönemde seyahate çıkanlar 255 milyon 77 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 11.7, seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 868 lira oldu.

Yurt içi turizm harcamasının yüzde 92.2’sini (17 milyar 391 milyon 223 bin lira) kişisel, yüzde 7.8’ini (1 milyar 473 milyon 291 bin lira) ise paket tur harcamaları oluşturdu. Seyahate çıkış sebeplerine bakıldığında, yakınları ziyaret amacıyla yapılan seyahatler yüzde 58.9 ile ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 35.7 ile “gezi, eğlence, tatil” ve yüzde 2.4 ile “sağlık” takip etti.

Bu dönemde seyahate çıkanlar 150 milyon 856 bin geceleme sayısıyla en çok “arkadaş ve akraba” evinde kaldı. Konaklama türlerine göre geceleme sayısında ikinci sırada 75 milyon 760 bin gecelemeyle “kendi evi” yer alırken, bunu 12 milyon 781 bin geceleme sayısıyla “otel” izledi.

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