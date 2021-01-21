Yerli üretime 5G dopingi yolda



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye’nin 5G sistemine geçişinde KOBİ’lerle el ele çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

Vodafone, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu katılımı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ortaklığında online olarak düzenlenen “Teknolojide Yerli Üretim ve KOBİ’lerin Gücü” etkinliğinde KOBİ’lerle üçüncü kez bir araya geldi.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Vodafone CEO’su Engin Aksoy’un konuşmacı olarak yer aldığı programa ayrıca 300’ü aşkın KOBİ temsilcisi katıldı.



Bilişim, iletişim ve haberleşme sistemlerinde yerli ve millilik oranlarını gün geçtikçe artırdıklarını söyleyen Karaismailoğlu, salgın sürecinde dünyanın dijitalleşmeye geçiş sürecinin ciddi oranda hızlandığını vurguladı.



KOBİ start-up’lar



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise Vodafone’un, teknoloji altyapısı ve sarf malzemesi ihtiyacını, KOBİ statüsündeki yerli işletmelerden karşılamak üzere çıktığı ilanın bilişim sektöründe yer alan yerli üreticiler için önemli fırsatlar sunduğunu söyledi.Varank, Türkiye’deki her 1000 işletmenin 998’inin KOBİ olduğunu, Ar-Ge’deki insan gücünün yaklaşık yarısının KOBİ’lerde istihdam edildiğini ve start-up’ların büyük kısmını KOBİ’lerin oluşturduğunu bildirdi.



Ömer Fatih Sayan ise “4.5G kapsamında işletmeciler tarafından yıllık ortalama 1.6 milyar liralık donanım ve yazılım yatırımı yapılıyor. 5G ile bu rakam daha da yüksek olacak” dedi.



TOBB TEKNO TEDARİKÇİ YAPACAK



TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “KOBİ’lerimizi yeni teknolojiler üretme sırasında yalnız bırakmayacağız, devletimizin tüm imkanlarından faydalanmak üzere onları yönlendireceğiz” dedi.

Hisarcıklıoğlu, telekom sektöründe yerli ürün kullanımını artırmak Vodafone Türkiye’nin tedarik zincirine katılabilecek KOBİ’lerle etkin iletişim ve iş birliğinde bulunmak için bir araya gelindiğine dikkati çekti.

Hisarcıklıoğlu, söz konusu toplantıyla 5G ekosisteminin oluşmasına ve bu teknolojilerin yerlileşmesine katkı sağlamayı hedeflediklerini ifade etti.

Organizasyon kapsamında açılacak sanal toplantı odalarında, KOBİ’lerin Vodafone’un ilgili tedarikçi uzmanlarıyla çevrimi içi görüşmeler gerçekleştireceklerini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:

“Böylece KOBİ’lerimizin Vodafone’a tedarikçi olmalarının yolunu açacağız. Olamıyorlarsa onların tedarikçi olmaları için hazırlık yapmalarını sağlayacağız.”



‘Kobi’lere Pozitif ayrımcılık’



Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, “Şirketimiz satın alma prosedürlerinde yapılan değişikliklerle yerli ürün alınımını önceliklendirdi. Bu kapsamda yerli üreticilere pozitif ayrımcılık yapacağız” dedi.



Vodafone Türkiye’nin KOBİ’lere ve yerli üretime verdiği önceliklerden bahseden Aksoy, yerli üretimin desteklenmesini öncelikleri arasında gördüklerini söyledi. Yatırımlarında tedarik zincirine katılabilecek KOBİ’lerle etkin iletişim kurmaya ve iş birliği yapmaya devam ettiklerini belirten Aksoy, “4.5G yatırım yükümlülüğümüz gereği yatırımlarımızı yerli malı belgeli ürünlerden ve Türkiye’de ürün veya sistem geliştirmek üzere kurulan KOBİ niteliğindeki tedarikçiler tarafından üretilen ürünlerden sağlamaya çalışıyoruz” dedi.