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    HaberlerEkonomi Haberleri Yerli ve milli elektrikli traktöre yoğun ilgi
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    20.02.2020 - 16:22 | | DHA

    Yerli ve milli elektrikli traktöre yoğun ilgi

    Kayseri'de bu yıl 15'incisi düzenlenen 'Türk Dünyası ve Akraba Toplulukları Tarım Fuarı'nda sergilenen yerli ve milli elektrikli traktör, çiftçilerin yoğun ilgisini gördü.

    Yerli ve milli elektrikli traktöre yoğun ilgi

    Kayseri'de tarım ve hayvancılık alanında faaliyet gösteren firmaların yer aldığı fuar, düzenlenen törenle açıldı. Fuarın açılış töreninde konuşan Kayseri Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mustafa Şahin, Kayseri'nin sanayi ve tarım kenti olduğunu belirterek, "Türkiye'deki en önemli et üretim merkezlerinden olan Kayseri'de geçtiğimiz yıl 35 milyon kilogram et üreterek ülkemiz  ekonomisine ciddi bir katkı sağlandı. Kayseri yumurta üretiminde de çok iyi bir noktada, Türkiye'den ihraç edilen her 3 yumurtadan  biri Kayseri'den gitmektedir" dedi.

    Yerli ve milli elektrikli traktöre yoğun ilgi

    45 DAKİKADA ŞARJ İLE 7 SAAT ÇALIŞIYOR

    Kayseri ve çevre illerden çok sayıda çiftçinin katıldığı fuarda, en çok ilgiyi yerli ve milli elektrikli traktör gördü. Fuara katılan çiftçiler, ağustos ayında üreticiyle buluşması planlanan traktörle bol bol fotoğraf çektirdi. Yerli traktörün 45 dakikada şarj ile 7 saat çalıştığı belirtildi. 60 yıldır çiftçilik yaptığını ve uzun yıllardır traktör kullandığını belirten 71 yaşındaki Cuma Aslan "Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Mazot derdinden kurtulacağız. Ülkemiz için çok önemli bir üretim. İnşallah bende elektrikli traktörden alacağım" dedi.

    Yerli ve milli elektrikli traktöre yoğun ilgi

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