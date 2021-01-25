Yerli ve milli emniyet kemeri

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Varank, eniştesinin aracından söktüğü emniyet kemerinden ilham alarak üretim yapan, emniyet kemeri üreticisi Yusuf Ziya Kasım’ın Kocaeli’deki fabrikasını ziyaret etti.

‘Fiyat yeterli değil’

Firmadan sosyal medya mesajıyla haberdar olduğunu anlatan Varank, “Firmamız bu ürünleri geliştirirken aynı zamanda testleriyle ilgili altyapıyı da kendisi kurmuş. Dünyaya ihracat yapabiliyor. Bundan sonraki hedef, bu ürünleri binek otomobillere taşıyabilir miyiz? Acaba bu firmamız yerli ve milli olarak binek otomobile dönük neler geliştirebilir? Bunu da arkadaşlarımızla değerlendirdik. Bunun gibi firmalarımızı destekleyerek onları global oyuncu yapmak için gayret göstereceğiz” dedi.

Varank, şu ifadeleri kullandı:

“Sadece üretimle, fiyat avantajıyla rakipler geçilmiyor. Ürününüzü çok daha inovatif hale getirip rakiplerinizle mücadele edebilirsiniz. Bu firmamız, Ar-Ge merkezi kurmuş. Bu, ‘Biz katma değerli üretime dönük çalışmalar yapıyoruz. Ürünümüzü inovatif şekilde geliştirecek çalışmalar yapıyoruz’ demek. Sadece fiyatla her şey bitmiyor. Ürününüzü çok daha inovatif hale getirip rakiplerinizle mücadele edebilirsiniz. Bu firmamızın bunun farkına varıp bakanlığımız destekli bir Ar-Ge merkezi kurması da önemli.”

Ark Pres Emniyet Kemerleri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Kasım da “Mercedes gibi birçok firmaya ihracat yapıyoruz. Üretimimizin yüzde 30’unu, aşağı yukarı 28 ülkeye ihraç ediyoruz” diye konuştu.