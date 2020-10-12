Yerli yatırımcı borsaya koştu

Özellikle son dönemdeki halka arzlar yeni yatırımcıları Borsa İstanbul’a çeken önemli unsurlardan. Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun (MKK) eylül verilerinden AA’nın derlediği bilgilere göre, eylülde 67 bin 554 artan yerli gerçek yatırımcı sayısı, 1 milyon 743 bin 750’ye ulaşarak rekor tazelerken, yılbaşından bu yana Borsa İstanbul’daki yerli yatırımcı sayısı 555 bin 692’ye yükseldi. Bu da yaklaşık yüzde 47’lik artışa işaret etti.

Eylüldeki artışla birlikte Borsa İstanbul’daki yerli yatırımcı sayısı üst üste 14 aydır artarak Temmuz 2017 - Ağustos 2018 dönemindeki rekorunu geride bıraktı. Bu dönemde aylık ortalama 42 bin 400 yatırımcı Borsa İstanbul ile tanıştı. Bir önceki rekor döneminde yerli yatırımcı sayısındaki ortalama artış 10 bin 600 oldu.