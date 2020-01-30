Yerli YHT Eskişehir’de üretilecek

Bu alanda dünyada söz sahibi olmaya kararlı olduklarını ifade eden Bakan Turhan, “Şu anda bu fabrikanın Ar-Ge merkezinde 100’ün üzerinde mühendisimiz çalışıyor. İnşallah bu mühendislerimizin yaptığı çalışmalar, üreteceği projeler ve bunların imalata dönüşmesiyle yollarımızdaki insanımızı taşıyacak olan, yüksek hızlı tren teknolojisiyle taşıyacak olan milli yüksek hızlı trenimizi de burada inşa etmiş olacağız” dedi.



Bakan Turhan, TÜLOMSAŞ’ın Türkiye’deki demir yollarında yük ve yolcu taşıyan vagonları, lokomotifleri ürettiğini belirterek, “Sadece yurt içi ihtiyaçları karşılamıyor, bunları yurt dışına da ihraç ediyor. Bu noktaya geldi. Milli hızlı trenimizin de üretimiyle ilgili çalışmaları burada başlatmış bulunuyoruz. Bu bizim için önemli bir adımdır. Geleceğimiz için çok önemlidir” dedi.