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    HaberlerEkonomi Haberleri Yerli YHT Eskişehir’de üretilecek
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    30.01.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Yerli YHT Eskişehir’de üretilecek

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Türkiye’nin ilk yerli ve milli yüksek hızlı trenlerinin Eskişehir’deki Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii AŞ (TÜLOMSAŞ) bünyesinde üretileceğini açıkladı.

    Yerli YHT Eskişehir’de üretilecek

    Bu alanda dünyada söz sahibi olmaya kararlı olduklarını ifade eden Bakan Turhan, “Şu anda bu fabrikanın Ar-Ge merkezinde 100’ün üzerinde mühendisimiz çalışıyor. İnşallah bu mühendislerimizin yaptığı çalışmalar, üreteceği projeler ve bunların imalata dönüşmesiyle yollarımızdaki insanımızı taşıyacak olan, yüksek hızlı tren teknolojisiyle taşıyacak olan milli yüksek hızlı trenimizi de burada inşa etmiş olacağız” dedi.

    Bakan Turhan, TÜLOMSAŞ’ın Türkiye’deki demir yollarında yük ve yolcu taşıyan vagonları, lokomotifleri ürettiğini belirterek, “Sadece yurt içi ihtiyaçları karşılamıyor, bunları yurt dışına da ihraç ediyor. Bu noktaya geldi. Milli hızlı trenimizin de üretimiyle ilgili çalışmaları burada başlatmış bulunuyoruz. Bu bizim için önemli bir adımdır. Geleceğimiz için çok önemlidir” dedi. 

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