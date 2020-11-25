‘Yeşili’ yakalayanlar rekabette öne çıkar

Kongrenin açılış konuşmalarını TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski, TÜRKONFED Başkanı Orhan Turan ve SEDEFED Başkanı Ali Avcı yaptı. Simone Kaslowski, “Tarımdan enerjiye, sanayiden lojistiğe tüm sektörlerimizde küresel rekabetçiliği sağlamanın en önemli yollarından biri iklim değişikliği ile mücadeleyi temel alan, çevresel sürdürülebilirliği önemseyen politikalar” dedi.



Kovid-19 ile hız kazanan dönüşüm sürecinin her alanda kalıcı etkilerini şimdiden bırakmaya başladığını belirten Orhan Turan, şöyle konuştu:

“Yeni çalışma ve üretim modelleri, yeşil dönüşüm ve dijitalleşme, sürdürülebilir ve çevre dostu büyüme ile yeni küresel iş birliği modelleri... Ülke olarak ihracatımızın yarısını gerçekleştirdiğimiz ve doğrudan yabancı sermayede ilk sırada yer alan AB’nin yeşil ve dijital dönüşüm gündemini yakından takip edip, ekonomimizi ve işletmelerimizi bu yeni duruma hazırlıklı hale getirmeliyiz.”



GB kadar önemli



Ali Avcı da yeşil enerjinin AB’nin en önemli gündem maddesi olduğunu vurguladı. Bu durumun Türkiye’yi yakından ilgilendirdiğini ifade eden Avcı, “Bizim için Gümrük Birliği (GB) kadar önemli bir konu. Onun için kongrenin bu yılki temasını sürdürülebilirlik olarak belirledik” diye konuştu.

Bugün de panellerle devam eden kongre, çevrimiçi olarak takip edilebiliyor.



‘Şeffaflık ekonomide güveni artıracak’



TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski, kongrede, güncel gelişmeleri de yorumladı. Salgın sürecinde, tüm dünya gibi Türkiye ekonomisinin de zorlu bir süreçten geçtiğini belirten Kaslowski şunları söyledi:



“Enflasyonla mücadelede Merkez Bankası’nın gereken adımı atmış olması olumlu bir gelişme. Enflasyonla mücadeleden taviz vermezsek, önümüzdeki kısa vadede sürdürülebilir büyüme ve istihdam artışını yakalama şansımız doğar. Finansal koşulların geçici olarak sıkılaşması böyle bir dönemde elimizi zorlaştırsa da orta vade perspektifte enflasyonu düşürmenin, serbest piyasa ilkelerini benimsemenin ve yatırım ortamını iyileştirmenin faydasını öncelikle büyüme ve istihdam artışında göreceğiz. Şeffaflık ve öngörülebilirlik ekonomide güvenilirliği artıran en önemli unsurlar. Kısa vadede atacağımız bu adımlar, uzun vadede kapsamlı bir ekonomi politikası uygulama kapasitemizi de yükseltecektir. Ülkemizde ekonomik istikrar, demokrasi ve hukuk devleti konusunda kararlı politikalar eşliğinde adımlar atılması, güven ve öngörülebilirliğin artırılması bakımından büyük önem taşıyor. Bu politikalar aynı zamanda AB ve ABD ile ilişkilerimizde yeni açılımlar sağlayabilecek.”