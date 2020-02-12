12.02.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
‘Yetenek açığı son yılların zirvesinde’
ManpowerGroup 2019 Yetenek Açığı Raporu’na göre yetenek açığı tüm dünyada artıyor. Dünyada her 100 işverenden 54’ü yetenekli işgücü bulmakta zorlanıyor.
Bu oran, önceki araştırmaya göre yüzde 9 arttı. Yetenek açığının yüzde 51 olarak ölçüldüğü Türkiye ise, dünyada 25’inci sırada. Türkiye’de işverenlerin doldurmakta en çok zorlandığı pozisyon nitelikli işçi. ManpowerGroup Türkiye Genel Müdürü Feyza Narlı, “Araştırmanın en çarpıcı sonucu dünyada son 13 yılın en yüksek yetenek açığı oranına ulaşılması. Yetenek açığının azalması için işverenin yanı sıra çalışan taleplerine de önem verilmeli” dedi.