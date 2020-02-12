‘Yetenek açığı son yılların zirvesinde’

Bu oran, önceki araştırmaya göre yüzde 9 arttı. Yetenek açığının yüzde 51 olarak ölçüldüğü Türkiye ise, dünyada 25’inci sırada. Türkiye’de işverenlerin doldurmakta en çok zorlandığı pozisyon nitelikli işçi. ManpowerGroup Türkiye Genel Müdürü Feyza Narlı, “Araştırmanın en çarpıcı sonucu dünyada son 13 yılın en yüksek yetenek açığı oranına ulaşılması. Yetenek açığının azalması için işverenin yanı sıra çalışan taleplerine de önem verilmeli” dedi.