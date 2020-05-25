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    HaberlerEkonomi Haberleri YHT bileti alırken dikkat! HES kodu olan herkes gidemeyecek
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    25.05.2020 - 07:24 | | İHA

    YHT bileti alırken dikkat! HES kodu olan herkes gidemeyecek

    Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık A.Ş, Hayat Eve Sığar (HES) koduyla Yüksek Hızlı Tren (YHT) biletlerinin nasıl alınacağına dair anlatım videosu paylaştı. Buna göre, YHT bileti alırken HES kodu "Seyahat İzin Belgesi" yerine sayılmayacak.

    YHT bileti alırken dikkat! HES kodu olan herkes gidemeyecek

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, geçtiğimiz günlerde YHT seferlerinin 28 Mayıs'ta başlayacağını duyurmuştu. Bu süreçte seferlerin başlamasıyla biletlerin nasıl alınacağı ise merak konusuydu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı TCDD Taşımacılık A.Ş, Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasından alınan kodla Yüksek Hızlı Tren (YHT) biletlerinin nasıl alınacağına dair bir anlatım videosu paylaştı. TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından paylaşılan videoda, "Seyahat İzin Belgesi" bulunan vatandaşların, ayrıca Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden aldığı kodla biletleri nasıl alacağı anlatıldı.

    YHT bileti alırken dikkat HES kodu olan herkes gidemeyecek

    "HES kodu 'Seyahat İzin Belgesi' yerine geçmiyor"

    Ayrıca, Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasından alınan kodun "Seyahat İzin Belgesi" yerine geçmediği ve şehirler arası seyahat kısıtlaması bulunan vatandaşların sadece HES koduyla seyahat edemeyecekleri bildirildi.

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