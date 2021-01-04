Yılbaşı tatilinde mobil internet coştu

Vodafone abonelerinin yılbaşı tatili süresince mobil internet kullanımı geçen yıla göre yüzde 31 arttı. Vodafone aboneleri, yılbaşında sosyal medya, video ve TV uygulamalarında 9 milyon GB, iletişim uygulamalarında ise 550 bin GB kullandı.

Vodafone Türkiye Pazarlama Direktörü Doğu Kır, “Bu yıl salgın tedbirleri kapsamında yeni yılı evlerde karşıladık. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Vodafone olarak dijital teknoloji çözümlerimiz ve geniş kapsama gücümüzle müşterilerimizin yanında olduk ve iletişim ihtiyaçlarını karşıladık” dedi.

En çok Almanya’ya

Vodafone abonelerinin yılbaşında en çok aradığı ülkeler Almanya, KKTC, Afganistan, Mısır, İngiltere oldu. Yılbaşında en çok konuşan iller İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Bursa, Antalya, Konya, Adana, Samsun ve Mersin olurken; en çok mobil internet kullanan iller İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Şanlıurfa, Antalya, Konya, Kocaeli, Adana ve Samsun oldu.