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04.01.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Yılbaşı tatilinde mobil internet coştu

Türkiye genelinde 24.1 milyon mobil abonesi bulunan Vodafone’un yılbaşı tatili süresince gerçekleşen GSM trafiğine ilişkin açıkladığı verilere göre, Vodafone aboneleri, 31 Aralık 2020 ve 1 Ocak 2021 tarihlerini kapsayan iki günde 272 milyon dakika konuştu, 57 milyon SMS gönderdi ve 14.4 milyon GB mobil internet kullandı.

Yılbaşı tatilinde mobil internet coştu

 

Vodafone abonelerinin yılbaşı tatili süresince mobil internet kullanımı geçen yıla göre yüzde 31 arttı. Vodafone aboneleri, yılbaşında sosyal medya, video ve TV uygulamalarında 9 milyon GB, iletişim uygulamalarında ise 550 bin GB kullandı.

Vodafone Türkiye Pazarlama Direktörü Doğu Kır, “Bu yıl salgın tedbirleri kapsamında yeni yılı evlerde karşıladık. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Vodafone olarak dijital teknoloji çözümlerimiz ve geniş kapsama gücümüzle müşterilerimizin yanında olduk ve iletişim ihtiyaçlarını karşıladık” dedi.

En çok Almanya’ya

Vodafone abonelerinin yılbaşında en çok aradığı ülkeler Almanya, KKTC, Afganistan, Mısır, İngiltere oldu. Yılbaşında en çok konuşan iller İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Bursa, Antalya, Konya, Adana, Samsun ve Mersin olurken; en çok mobil internet kullanan iller İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Şanlıurfa, Antalya, Konya, Kocaeli, Adana ve Samsun oldu.

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