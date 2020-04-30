30.04.2020 - 12:50 |
YKS ne zaman 2020? YKS öne alınacak mı, tarih değişti mi?
Corona virüs salgınından dolayı birçok sınavın tarihinde değişiklik yapıldı. Ertelenen sınavlar arasında YKS de bulunuyor. YKS'nin yapılacağı tarih 25-26 Temmuz'a ertelenmişti. Gündemde YKS'nin öne çekileceğiyle ilgili iddialar yer alıyor. Peki YKS ne zaman yapılacak, önemi çekilecek 2020?
Milyonlarca öğrenci YKS'yi heyecanla bekliyorlar. Corona virüs nedeniyle YKS'nin tarihi ertelenmişti. YKS'nin ertelenmesinden sonra öne alınacağı iddiası gündeme geldi.Öğrenciler ise sınavın ne zaman yapılacağını araştırıyor. Peki YKS ne zaman 2020? YKS öne alınacak mı? İşte detaylar...
YKS ÖNE ALINACAK MI?
Öğrencilerin merakla beklediği YKS'nin tarihinin öne çekildiği iddia edildi. YKS'nin öne alınması ile ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.
YKS NE ZAMAN YAPILACAK 2020?
20-21 Haziran'da gerçekleştirilmesi beklenen YKS corona virüs nedeniyle ertlenedi. Corona virüs salgınından dolayı YKS 25-26 Temmuz tarihine ertelendi.
Van gölünde drone ile tespit edilen kaçak avcılara ait ağlar ele geçirildiİnci kefalinin üreme dönemi nedeniyle 15 Nisan- 15 Temmuz tarihleri arası uygulanan av yasağı sürerken Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Van Gölü’nde dronenin tespit ettiği bir seferde 20 ton balık avlayabilecek 800 metre uzunluğunda 2 adet manyat ağı ele geçirdi.