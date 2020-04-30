YKS ne zaman 2020? YKS öne alınacak mı, tarih değişti mi?

Milyonlarca öğrenci YKS'yi heyecanla bekliyorlar. Corona virüs nedeniyle YKS'nin tarihi ertelenmişti. YKS'nin ertelenmesinden sonra öne alınacağı iddiası gündeme geldi.Öğrenciler ise sınavın ne zaman yapılacağını araştırıyor. Peki YKS ne zaman 2020? YKS öne alınacak mı? İşte detaylar...

YKS ÖNE ALINACAK MI?

Öğrencilerin merakla beklediği YKS'nin tarihinin öne çekildiği iddia edildi. YKS'nin öne alınması ile ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

YKS NE ZAMAN YAPILACAK 2020?

20-21 Haziran'da gerçekleştirilmesi beklenen YKS corona virüs nedeniyle ertlenedi. Corona virüs salgınından dolayı YKS 25-26 Temmuz tarihine ertelendi.