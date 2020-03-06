Yok mu artıran!

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun Ziraat Bankası ile protokol imzalayarak emeklilere ödenecek asgari promosyonları belirlemesinin ardından diğer bankalar da emeklilere tekliflerini açıklamaya başladılar.



Ziraat Bankası ile yapılan protokolde aylığı 1500 liraya kadar olan emeklilere 500 lira, 1500-2 bin 500 lira arasında olanlara 625 lira, 2 bin 500 lira üstündekilere de 750 lira tutarında promosyon ödenmesi kararlaştırılmış, bu tutarların da ‘asgari’ olduğu vurgulanmıştı. Nitekim diğer bankaların teklifleri en az bu düzeyden başlayıp çok daha üst seviyelere çıkıyor.



3 yıllık taahhüt



Promosyon tutarları 1250 liraya kadar varan bankalar, emeklilere bunun yanında başka imkanlar da sunuyor. Düzenli ödeme talimatı verilmesi şartıyla hoşgeldin faizinden yararlandırmak, düşük faizle ihtiyaç kredisi sağlamak, kartla market alışverişlerinde indirim gibi... Emeklilerden istenen ise aylığını üç yıl boyunca o bankadan alacağını taahhüt etmesi.



Halkbank - 750 TL



Halkbank, emeklilere yönelik promosyon ödemesi uygulaması için Sosyal Güvenlik Kurumu ile protokol imzaladı. Halkbank’ın promosyon tutarı, 1500 TL’ye kadar brüt maaşlarda 500 TL, 1500 TL-2 bin 500 TL arası brüt maaşlarda 625 TL, 2 bin 500 TL ve üstü brüt maaşlarda 750 TL olacak. Ödemeler tek seferlik yapılacak, uygulamadan yararlanan emekliler maaşlarını 3 yıl boyunca Halkbank’tan alma taahhüdü verecek.





Garanti BBVA - 1200 TL



Garanti BBVA ve SGK arasında protokol imzalandı. Garanti BBVA, 1.500 liraya kadar emekli maaşı alanlara 800 lira, 1.500-2 bin 500 lira arasında emekli maaşı alanlara 1.000 lira, 2 bin 500 lira ve üstünde maaş alanlara ise 1.200 lira nakit promosyon ödemesi yapacak. Böylece Garanti BBVA, emeklilere ödediği promosyonu yüzde 166 artıracak. Maaşını Garanti BBVA’dan alan emekliler, yüzde 0,99 faiz oranlı özel ihtiyaç kredisinden faydalanabilecek.



Yapı Kredi - 1000 TL



Emekli maaşlarını 3 yıl Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren emekliler 1000 liraya varan nakit promosyon alabilecek. Banka Emeklilik Paketi ile Yapı Kredi Mobil, Yapı Kredi Bireysel İnternet Şubesi ve ATM’lerden yapılan havalelerde ücret muafiyeti sunuyor. Ek olarak, ücretsiz düzenli ödeme talimatı verebilen emekli maaş müşterileri, TL birikimlerine özel 6 ay hoş geldin faizi alırken, bireysel ihtiyaç kredilerini kendilerine özel indirimli oranlarla kullanabiliyor. Yapı Kredi, emekli müşterilerine özel olarak sunduğu Medline acil sağlık hizmeti üyeliğiyle doktorlu kara ambulansı ve telefonla tıbbi danışmanlık hizmetlerini de 1 yıl boyunca ücretsiz sağlıyor.



TEB - 1250 TL

Türk Ekonomi Bankası (TEB) maaşı 1.500 TL’ye kadar olan emeklilere 850 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında maaş alanlara 1.125 TL, 2.500 TL’nin üstü maaşlılara da 1.250 TL promosyon verecek. Yakınlarına tavsiye ederek TEB Emekli Bankacılığı Ailesi’ne katan müşterilere de kişi başına 150 TL, toplamda 1.500 TL’ye varan ödeme yapılacak. Böylece, 2.500 TL’nin üzerindeki maaşını TEB’e taşıyarak 1.250 TL alan emekliler, 10 emekliyi TEB Emekli Bankacılığı Ailesi’ne katarak toplam tutarı 2.750 TL’ye çıkarabilecek. TEB kredi kartına başvuran emekli de bu kartla 30 Haziran’a kadar market harcamalarında 150 TL’ye varan indirim alıyor.