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    HaberlerEkonomi Haberleri Yoksul ülkeler için ek fon talep edildi
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    15.10.2020 - 07:47 |

    Yoksul ülkeler için ek fon talep edildi

    Dünya Bankası, yoksul ülkeler için 25 milyar dolar ek fon talep etti.

    Yoksul ülkeler için ek fon talep edildi

    Dünya Bankası dünyanın en yoksul ülkelerinin global salgın ile mücadelelerine yardım için acil olarak 25 milyar dolar ek finansman sağlanması çağrısında bulundu.

    G20 maliye bakanları ve merkez bankası başkanları toplantısında konuşan Dünya Bankası Başkanı David Malpass, ek finansman paketini bu ay içinde yapılacak Uluslararası Kalkınma Birliği'ne önereceğini de belirtti.

    Düşük gelirli ülkeler arasında "düzensiz temerrütler" yaşanması riskinin arttığına da işaret eden Malpass, Dünya Bankası ve IMF'in en ağır borç yükü altındaki ülkelere yardım için ortak bir plan önerdiklerini de vurguladı.

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