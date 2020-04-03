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    HaberlerEkonomi Haberleri Yolcu uçağında kargo dönemi
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    03.04.2020 - 07:00 | | AYŞEGÜL KAHVECİOĞLU Ankara

    Yolcu uçağında kargo dönemi

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, korona salgını nedeniyle sefer yapamaz hale gelen havayolu şirketlerine, yolcu uçaklarını, ‘belirlenen şartları karşılaması’ kaydıyla 31 Ağustos 2020’ye kadar onay alınmaksızın kargo uçağı olarak kullanma hakkı verdi.

    Yolcu uçağında kargo dönemi
    AYŞEGÜL KAHVECİOĞLU Ankara

     

    Sivil Havacılık Genel Müdürü Bahri Kesici imzasıyla yayımlanan genelgede, kargo trafiğinde ciddi bir talebin ortaya çıktığı belirtilerek, yolcu kabininde kargo taşımasına izin verildiği vurgulandı.

    Uluslararası Hava Taşımacılığı (IATA) verilerine göre, her gün ortalama 140 bin kargo ile 100 bin uçak havalanıyor. Uçak kargo ile günde 20 milyon paket gönderiliyor. Günde 80 binden fazla çiçek, 1.1 milyon akıllı telefon, 200 at, 900 milyona yakın mektup uçaklarla taşınıyor. Türk Hava Yolları’nın iştiraki Turkish Cargo, 25 kargo uçağına ek olarak yolcu uçaklarıyla 5 bin tondan fazla kapasite oluşturdu.

    Akmayan kokmayan maddeler...

    - Akmayan, kokmayan kargolar ve medikal ürünler kabine alınabilecek.

    - Bilgisayar, tablet, cep telefonu ve tehlikeli madde taşınamayacak.

    - Kargolar; koltuk üstü ve altına, zemine, baş üstü dolaplara konulabilecek.

    - Kargolar kabin ekibinin dolaşımını engellemeyecek.

    - Ağırlık ve denge hesaplarına dikkat edilecek.

    - Asgari sayıda görevli olacak, personel acil müdahale dokümanı sağlanacak.

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