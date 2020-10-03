Yolluk Hesaplama Nasıl Yapılır? En Basit Yöntem İle Yolluk Nasıl Hesaplanır?

Geçici olarak başka bir yere atanan memurlar veya özel sektör çalışanları, firma tarafından taşıma bedeli alır. Bu miktar belli başlı bazı kriterler ele alınmak suretiyle hesaplanarak ödenir. Böylece kişi taşıma masraflarını çıkarır ve buna göre tayin olduğu yere görevinin başına ulaşır.



Yolluk Hesaplama Nasıl Yapılır?



Yolluk yani harcırah hesaplaması yapılırken bazı kriterler söz konusudur. Bunlar içerisinde gündelik, yol giderleri, aile giderleri, yer değiştirme giderleri gibi hususlar bulunmaktadır. Devlete ya da firma bünyesinde çalışan kişiye bunların biri veya bazıları ya da hepsi ödenebilir. Bu doğrultuda sürekli veya geçici olmak kaydı ile iki farklı yolluk hesaplama üzerinden ücret ödenir. Bu tercih yapıldıktan sonra kişinin kazandığı ücret miktarı ya da kadro derecesi bilinmelidir. Taşıt ücreti ile beraber kişi sayısı da ele almak suretiyle hesaplama yapılır.



En Basit Yöntem ile Yolluk Nasıl Hesaplanır?



Yolluk hesaplama yapılırken kalıcı veya geçici olarak iki farklı biçimde işlem yapılır. Bu işlem doğrultusunda kişi yukarıda verilen kriterler baz alınmak suretiyle ne kadar ücret alması gerektiğini öğrenir. Ancak bunu bireysel yapmak yerine, doğru ve tam bilgi alabilmek için yolluk hesaplama aracını kullanmak yeterlidir.



- Öncelikle sürekli ya da geçici olarak çalışma usulü girilmelidir.

- Daha sonra taşıma ücreti yazılmalıdır.

- Aile bireylerinin kaç kişi olduğu eklenmelidir.

- Mesafe hesaplaması için şehirler yazılmalıdır.

- Yol gün sayısı eklenmelidir.



Bu bilgiler girildikten sonra saniyeler içerisinde sonucu almak mümkün. Böylece yolluk miktarı öğrenilebilir ve buna göre planlama yapılabilir.



Yolluk Hesaplama



Tayini çıkan pek çok insan yolluk hesaplama işlemi gerçekleştiriyor. Bu doğrultuda gerekli kriterler yazılmak suretiyle yolluk hesaplama aracı ile bu miktarı öğrenmek mümkün. Hem özel sektör hem de kamu çalışanları açısından harcırah hesaplama artık güvenli şekilde yapılabilmektedir.