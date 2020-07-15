BİST117.741-0.56EURO7.830.08USD6.860.04ALTIN399.300.44
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri ‘Yolumuzda emin adımlarla ilerliyoruz’
    ABONE OL
    15.07.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    ‘Yolumuzda emin adımlarla ilerliyoruz’

    Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, “Türkiye, tarih boyunca yerel ve küresel ölçekli pek çok zorluğun üstesinden gelmeyi bildi.

    ‘Yolumuzda emin adımlarla ilerliyoruz’

    Ülkemiz siyasi, ekonomik ve sosyal anlamda biriktirdiği tüm tecrübeleri, ‘Güçlü Türkiye’ vizyonu için birer kazanıma dönüştürdü” dedi. Olpak, “Bugün, dünyanın en büyük 20 ekonomisi arasında yer alan Türkiye, tüm dünyayı tehdit eden Kovid-19 pandemi sürecini de en az hasarla atlatıyor.

    Sağlık alanında gösterdiğimiz başarıyı, devletimizin sunduğu desteklerle ekonomiye ve tedarik zincirini kopartmadan ticarete taşıyarak yolumuzda emin adımlarla ilerliyoruz.

    Biz de Türk iş dünyasının lokomotif platformu Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu olarak, ‘ticari diplomasi’ vizyonu doğrultusunda, dünyanın dört bir yanına yayılmış 146 iş konseyimizle gece gündüz demeden çalışıyoruz. Dört yıl önce olduğu gibi demokrasi mücadelemizi de dünyaya anlatmayı sürdürüyoruz. Yeni normal düzende sanayisinden yatırım ortamına kadar dünyanın parlayan cazibe merkezi olması amacıyla faaliyetlerimize devam ediyoruz.” 

    Bakan Dönmez: "Türkiye'nin enerjisi darbelere hiçbir zaman geçit vermeyecek"Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 15 Temmuz darbe girişiminin 4'üncü yılı nedeniyle bakanlık binasına 'Türkiyenin Enerjisi Darbelere Geçit Vermez' sloganıyla ışıklı bir animasyon yansıtıldığını belirterek, "Ne 15 Temmuz'u ne de o gece yitirdiğimiz canlarımızı hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız. Nerede olursak olalım; zaman, mekân fark etmez Türkiye'nin enerjisi darbelere hiçbir zaman geçit vermeyecek" dedi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Muhteşem direnişin destansı hikâyesi

    Muhteşem direnişin destansı hikâyesi

    Milyonlarca memur, işçi, emekliyi ilgilendiriyor! 2 bin 943 lira...

    Milyonlarca memur, işçi, emekliyi ilgilendiriyor! 2 bin 943 lira...

    Son durumu canlı yayında anlattı!

    Son durumu canlı yayında anlattı!

    15 Temmuz’un en genç şehidi | ‘Çocuk katilleri’

    15 Temmuz’un en genç şehidi | ‘Çocuk katilleri’

    Sıradaki Haber