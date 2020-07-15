Ülkemiz siyasi, ekonomik ve sosyal anlamda biriktirdiği tüm tecrübeleri, ‘Güçlü Türkiye’ vizyonu için birer kazanıma dönüştürdü” dedi. Olpak, “Bugün, dünyanın en büyük 20 ekonomisi arasında yer alan Türkiye, tüm dünyayı tehdit eden Kovid-19 pandemi sürecini de en az hasarla atlatıyor.



Sağlık alanında gösterdiğimiz başarıyı, devletimizin sunduğu desteklerle ekonomiye ve tedarik zincirini kopartmadan ticarete taşıyarak yolumuzda emin adımlarla ilerliyoruz.



Biz de Türk iş dünyasının lokomotif platformu Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu olarak, ‘ticari diplomasi’ vizyonu doğrultusunda, dünyanın dört bir yanına yayılmış 146 iş konseyimizle gece gündüz demeden çalışıyoruz. Dört yıl önce olduğu gibi demokrasi mücadelemizi de dünyaya anlatmayı sürdürüyoruz. Yeni normal düzende sanayisinden yatırım ortamına kadar dünyanın parlayan cazibe merkezi olması amacıyla faaliyetlerimize devam ediyoruz.”