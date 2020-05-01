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    HaberlerEkonomi Haberleri Yönetim kurullarına yerli milli yazılım
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    01.05.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Yönetim kurullarına yerli milli yazılım

    Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği ve Merkezi Kayıt Kuruluşu, dijital ortamda gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantılarının tamamen güvenli yapılmasını ve atılan imzaların hukuken geçerli sayılmasını sağlayan Elektronik Yönetim Kurulu Sistemi’nin (e-YKS) işleyişi ve hukuki süreçleri ile ilgili özel bir webinar gerçekleştirdi.

    Yönetim kurullarına yerli milli yazılım

    Merkezi Kayıt Kuruluşu Genel Müdürü Ekrem Arıkan, “Yerli ve milli yazılımımız e-YKS ile dijital ortamda yapılacak toplantıları en güvenli şekilde ve en az maliyetle yapma olanağı sunuyoruz” dedi.

    TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Feyyaz Ünal da, “Elektronik yönetim kurulları, kriz dönemlerinin çevik yönetilebilmesi için kritik diye konuştu.

    Sokağa çıkma kısıtlaması başladıYeni tip corona virüs tedbirleri kapsamında 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması saat 00.00 itibariyle başladı.Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta geçerli olacak olan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması bugün 00.00 itibariyle başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte İstanbul’un caddeleri, sokakları ve meydanları boş kaldı. İstanbul’un en kalabalık meydanlarından biri olan Taksim Meydanı ve normal zamanda adeta iğne atsan yere düşmez dedirten İstiklal Caddesinin sessizliğe bürünmüş hali kameralara yansıdı.
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