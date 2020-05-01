Yönetim kurullarına yerli milli yazılım

Merkezi Kayıt Kuruluşu Genel Müdürü Ekrem Arıkan, “Yerli ve milli yazılımımız e-YKS ile dijital ortamda yapılacak toplantıları en güvenli şekilde ve en az maliyetle yapma olanağı sunuyoruz” dedi.

TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Feyyaz Ünal da, “Elektronik yönetim kurulları, kriz dönemlerinin çevik yönetilebilmesi için kritik diye konuştu.