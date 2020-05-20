Yönetimde eşitlik kalkınmaya güç

Türkiye’nin stratejik sektörü olan turizmde yatırımcı kuruluşların temsilcisi olan Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD), kadın ağırlıklı yönetim kuruluyla dikkat çekiyor. 15 kişilik dernek yönetim kurulunun yarısını kadın üyeler oluşturuyor. TTYD’nin kadın üyeleriyle iş dünyasında cinsiyet eşitliğinin önemini konuştuk.



TTYD Başkanı Oya Narin, Martı Otel İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinin yanı sıra pek çok sivil toplum kuruluşunun aktif üyesi. Narin, “Üyelerimizin kadın ağırlıklı olması bizim bilinçli bir hareketimiz. İş dünyasında cinsiyet eşitliği, yönetim kademelerinde eşitlik; hem sektörümüz, hem de Türk iş dünyasının geleceği açısından çok önemli. Kadınların iş hayatında eşit şekilde yer alması, küresel ekonomide bize fırsat ve kalkınmada güç oluyor” dedi.



‘Dayanışma içinde’



Narin, özellikle kriz zamanlarında kadınlardaki ‘mücadele gücü’nün turizm sektöründe büyük anlam ifade ettiğini dile getirdi. Narin, “Kadınların doğasında vazgeçmemek, çalışmaktan yorulmamak var. Bu özellikler, turizm için konuşursak, özellikle Kovid-19 gibi kriz zamanlarında bulunmaz değerler olarak öne çıkıyor” dedi.



Cesaret veriyor



Akfen Holding Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Akın Özalp, TTYD üyeliği yanında pek çok STK’da aktif çalışıyor. Özalp, “Kadının farklı bakış açısı, detayları sorgulaması, sorunların üzerine gitmesi sektörü ileri taşıyan etkenlerden. Bizler de TTYD olarak güzel bir kompozisyon yakaladık. Kadınlar artık her sektörde kendilerine iyi yerler ediniyor. İş dünyasında kadınların önleri açık, üst yönetimlerde daha fazla kadın yönetici olacağına inancımız tam. Umarız bu inanç, genç kadınlara da cesaret verir” dedi.



‘Hedef başarı getirir’



Bilgili Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şerife Bilgili Ercantürk, sektördeki kadın çoğunluğunun Türk turizmine katkısının çok fazla olduğunu dile getirdi. Ercantürk, şunları söyledi:



“Turizmi ev sahipliği olarak düşünürsek, misafirimiz gelmeden kadın olarak ne kadar titizlendiğimiz ve ne kadar detaylandırdığımızı düşünün. Kadın girişimcilere hayallerinin ve yapmak istediklerinin peşinden koşmalarını öneriyorum. Örneğin ben gençken, kendime doğru bir hedef koyar ve bunu yakalamaya çalışırdım. Bu hedefler bizleri başarıya götürüyor.”



‘Üniversite için tercih edebilirsiniz’



NG Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Hediye Güral Gür, kadınların işletmecilik boyutunda turizm sektöründe çok iyi işlere imza attığını belirtirken, aynı zamanda yatırımcı olarak yer almalarının Türk turizmine büyük katkı sağlamaya devam edeceğini ifade etti. Gür, “Orta kademe yönetimde kadın sayısı tatmin edici noktada. Daha üst/profesyonel yönetimlere çıktıkça şirketlerde/derneklerde kadın sayısı düşüyor. Kadınlar olarak üst yönetimlerde olmamız, ülkemizin de gücüne güç katıyor. Turizm kadınların rahatlıkla kendini ifade edeceği sektörlerden biri. Yakında üniversite sınavı var. Gençler gelecek vadeden sektörümüzü tercih edebilir” diye konuştu.



TTYD yönetimindeki kadın üyeler



Oya Narin (Başkan)

Naile Göçen Çukurova (Başkan Yardımcısı)

Pelin Akın Özalp

Hediye Güral Gür

Şerife Ercantürk

Aslı Çetinceviz Özdemir

Banu Dedeman

Hale Altan (Genel Sekreter)



