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    HaberlerEkonomi Haberleri Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na sözleşmeli uzman alınacak
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    28.09.2020 - 11:22 |

    Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na sözleşmeli uzman alınacak

    Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı sözleşmeli personel alınacağını açıkladı. Duyuru Basın İlan Kurumu'nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr tarafından yayınlandı. İşte başvuru şartları...

    Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na sözleşmeli uzman alınacak

    Adayların, ww.yok.gov.tr sitesinde bulunan başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmaları ve istenilen belgelerle birlikte 25 Eylül - 9 Ekim 2020 tarihleri arasında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (Personel Dairesi Başkanlığı) Üniversiteler Mahallesi 1600.Cadde No: 10 06800 Bilkent/Ankara adresine göndermeleri gerekmektedir.

    İLAN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ 

     

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