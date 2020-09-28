28.09.2020 - 11:22 |
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na sözleşmeli uzman alınacak
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı sözleşmeli personel alınacağını açıkladı. Duyuru Basın İlan Kurumu'nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr tarafından yayınlandı. İşte başvuru şartları...
Adayların, ww.yok.gov.tr sitesinde bulunan başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmaları ve istenilen belgelerle birlikte 25 Eylül - 9 Ekim 2020 tarihleri arasında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (Personel Dairesi Başkanlığı) Üniversiteler Mahallesi 1600.Cadde No: 10 06800 Bilkent/Ankara adresine göndermeleri gerekmektedir.
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Genç kadını dövüp kayalıklara attılarBeylikdüzü Gürpınar sahilinde bir kadının kayalıklarda hareketsiz yattığının ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen genç kadının dövüldükten sonra kayalıklara atıldığı iddia edildi. Genç kadın hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.