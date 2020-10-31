Yurt dışı araç için süre uzatımı geldi

Başvuruya gerek yok

Pekcan, Twitter’dan yaptığı açıklamada kişisel kullanıma mahsus söz konusu araçların izin süresinin, gümrük idaresine başvuruya gerek olmaksızın yılsonuna kadar uzatıldığını kaydetti. Pekcan, yılsonu itibarıyla süresi biten taşıtlar için 31 Aralık 2020’ten önce yapılacak bireysel başvuruların, gümrük müdürlüklerince değerlendirilerek uygun görüldüğünde süre uzatımı yapılacağını da aktardı.