31.10.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Yurt dışı araç için süre uzatımı geldi
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın pandemi nedeniyle yabancı plakalı araçlarını yurt dışına çıkaramamalarından kaynaklı mağduriyetlerin önüne geçmek için kişisel kullanıma mahsus araçların izin süresi, gümrük idaresine başvuruya gerek olmaksızın yılsonuna kadar uzatıldı” dedi.
Başvuruya gerek yok
Pekcan, Twitter’dan yaptığı açıklamada kişisel kullanıma mahsus söz konusu araçların izin süresinin, gümrük idaresine başvuruya gerek olmaksızın yılsonuna kadar uzatıldığını kaydetti. Pekcan, yılsonu itibarıyla süresi biten taşıtlar için 31 Aralık 2020’ten önce yapılacak bireysel başvuruların, gümrük müdürlüklerince değerlendirilerek uygun görüldüğünde süre uzatımı yapılacağını da aktardı.