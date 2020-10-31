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    HaberlerEkonomi Haberleri Yurt dışı araç için süre uzatımı geldi
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    31.10.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Yurt dışı araç için süre uzatımı geldi

    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın pandemi nedeniyle yabancı plakalı araçlarını yurt dışına çıkaramamalarından kaynaklı mağduriyetlerin önüne geçmek için kişisel kullanıma mahsus araçların izin süresi, gümrük idaresine başvuruya gerek olmaksızın yılsonuna kadar uzatıldı” dedi.

    Yurt dışı araç için süre uzatımı geldi

    Başvuruya gerek yok

    Pekcan, Twitter’dan yaptığı açıklamada kişisel kullanıma mahsus söz konusu araçların izin süresinin, gümrük idaresine başvuruya gerek olmaksızın yılsonuna kadar uzatıldığını kaydetti. Pekcan, yılsonu itibarıyla süresi biten taşıtlar için 31 Aralık 2020’ten önce yapılacak bireysel başvuruların, gümrük müdürlüklerince değerlendirilerek uygun görüldüğünde süre uzatımı yapılacağını da aktardı.

     

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