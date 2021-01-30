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30.01.2021 - 12:09 | | AA

Yurt dışı gündeliklerde gündelik tutar esas alınacak

Yurt dışına veya yurt dışında iken başka bir yere, sürekli veya geçici bir görevle ya da tedavi amacıyla gönderilenlerin, gidiş ve dönüşleri ile tedavi ve geçici görevlendirme sürelerinde verilecek gündeliklere ilişkin esaslar belirlendi.

Yurt dışı gündeliklerde gündelik tutar esas alınacak

Yurt Dışı Gündeliklerine Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

1 Ocak 2021 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe giren karara göre, birden fazla ülkeyi kapsayacak yurt dışı geçici görev yolculuk ve ikametlerde, her ülkedeki kalış süresi için o ülkeye ilişkin gündelik tutarı esas alınacak.

Harcırah için avans verilecek ise, avansın Türk lirası cinsinden tutarı, yabancı para cinsinden avans tutarının tahakkuk tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca (TCMB) ilan edilen efektif satış kuruyla çarpılması suretiyle bulunacak. Avans ilgiliye Türk lirası cinsinden ödenecek.

Harcırah için avans verilmemişse yurt dışı gündeliklerinin Türk lirası cinsinden tutarı, yabancı para cinsinden gündelik tutarının beyanname düzenleme tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilan edilen döviz satış kuruyla çarpılmasıyla belirlenecek.

Geçici görev ile yabancı ülkelere gönderilenlere, özel anlaşmaları gereğince yabancı devlet, uluslararası kuruluş veya resmi diğer kuruluşlar tarafından ödeme yapıldığı takdirde bu ödemeler gündeliklerinden indirilecek.

Kurumlar, hizmetin özellikleri, mevcut ödenek tutarı, yabancı devlet, uluslararası kuruluş, resmi veya özel diğer kurum ve kuruluşlar tarafından ödeme yapılması, görev yerinde ücretsiz veya düşük ücretli yatacak yer temin edilmesi, yemek ihtiyaçlarının kısmen veya tamamen karşılanması gibi hususları dikkate almak suretiyle, belirlenen tutarlardan daha aşağı tutarda gündelik ödeyebilecek.

Yurt dışına veya sürekli görevle yurt dışında iken başka ülkelere geçici görevle gönderilenlere, Türkiye'den veya sürekli görevle bulundukları ülkelerden her çıkışlarında, seyahat ve ikamet süresinin ilk 10 günü için ödenecek gündelikler, belirlenen tutarların yüzde 50 artırılmasıyla belirlenecek.

Karar, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar" hükümleri uygulananlara, staj ve öğrenim amacıyla yurt dışına gönderilenlere (gidiş ve dönüş yol gündelikleri hariç), Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu kararıyla yurt dışına gönderilenlere (gidiş ve dönüş yol gündelikleri hariç), 15 Ocak 2010'dan sonra yurt dışına tedavi amacı ile gönderilen ve tedavileri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılananlara uygulanmayacak.

Kararın ekinde, yurt dışına gönderilenlerin, gidiş ve dönüşleri ile tedavi ve geçici görevlendirme sürelerinde verilecek gündeliklerin yabancı para cinsinden tutarları yer aldı. Söz konusu tutarlar, her bir ülke için o ülkenin para birimine göre ayrı ayrı belirlendi.

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