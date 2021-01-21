Yurtdışında 8 milyon kullanıcıya yaklaştı

Toplamda 65 milyondan fazla indirilen BiP’in yurtdışındaki yeni kullanıcı sayısı ise 8 milyona yaklaştı. Son günlerde kullanıcılardan gelen yoğun talep ile birlikte BiP, tüm dünya çapında uygulama marketlerinde ‘Ücretsiz En Popüler’ ve ‘Trend Olanlar’ kategorisinde en üst sıralara tırmanmaya devam ediyor. BiP, aralarında Bahreyn, Bangladeş, Katar, Pakistan, Suudi Arabistan ve Umman’ın bulunduğu ülkelerde Google Play Store’da en çok tercih edilen uygulama olarak bir numaraya yükseldi.

Yatırım sürüyor

Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, son günlerde dünyada da adından yoğun biçimde söz ettiren BiP’e yatırım yapmaya devam ettiklerini söyledi. Kullanım oranı da hızla artan BiP, 10 kişiye kadar HD kalitesinde sesli ve grup görüntülü görüşme dışında kaybolan mesajlar, Acil Durum Butonu, 106 dilde anlık tercüme, 1000 kişiye kadar grup mesajlaşma ve kişiselleştirilmiş menü gibi rakiplerinden farklılaşan birçok özelliğe sahip.