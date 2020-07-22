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    HaberlerEkonomi Haberleri Yürüyen merdivenlere dezenfektan sistemi
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    22.07.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Yürüyen merdivenlere dezenfektan sistemi

    Özellikle alışveriş merkezlerinde (AVM) yoğun olarak kullanılan yürüyen merdivenlere yerli koronavirüs koruması geldi.

    Yürüyen merdivenlere dezenfektan sistemi

    Yürüyen merdivenlerde ellerin konulduğu el bantlarına dezenfektan uygulayan yeni bir sistem geliştiren iş insanı Selçuk Kuza, “Sistem kendi alanında dünyada bir ilk. Kapalı sistemle çalışıyor, çift yöne hizmet verebiliyor, elbantının üç yüzeyine uygulama yapabiliyor” dedi.

    İlk sipariş Dubai’den

    Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında halka açık işletmeler hijyen konusunda katı tedbirler alırken, insanların bir arada bulunduğu AVM’lerin koronavirüs bulaşma riskinin yoğunlaştığı toplu alanların başında geldiği görüşü var. İş insanı Selçuk Kuza bulaşı riskini azaltmak için özellikle AVM’lerde kullanılan yürüyen merdivenlerin el bantlarını dezenfeksiyonla temizleyen sistem geliştirdi.

    Kuza, sistemi üç yıl önce hayata geçirmek istediğini ancak pazar talebi yetersizliği nedeniyle beklemeye aldıklarını belirterek, “Pandeminin başlamasıyla birlikte doğru zamanın geldiğini düşünerek kavramsal tasarımımı hayata geçirdim. Uzmanlık alanımın merdivenler olması sebebiyle avantajlıydım. Sistem özellikle yolcuya duyarlı özel olarak geliştirdiğimiz sensörü sayesinde oldukça ekonomik ve verimli. Söz konusu sistemi ülkemizin önemli alışveriş merkezlerinden birinde uyguladık ve yaklaşık 3 aydır sorunsuz ve mükemmel bir şekilde hizmet veriyor. Diğer yandan dünyadaki tüm marka ve modellere uyumlu. Tüm patent marka tescil belgelendirme işlemleri de tamamlandı ve şu an aldığımız siparişleri teslim etmeye başladık. Özellikle yurtdışı işletmeler sistemle çok yakından ilgilenmekteler. Örneğin Türkiye’den önce ilk satışımızı Dubai’ye yaptık. Alkol bazlı dezenfektan kullanmaması sebebiyle özellikle İslam ülkelerinden oldukça büyük ilgi görmekteyiz” dedi.

    Yurtdışı ilgisi

    ABD, Rusya, Avustralya ve Katar’dan ürünün satışı ve lisans kullanımıyla ilgili ciddi geri dönüşler aldıklarını anlatan Kuza, “Türkiye’de ay sonunda üç AVM’de uygulamaya başlayacağız. Geliştirdiğimiz sistemin yerli işletmecilerden çok yabancı işletmeciler tarafından teveccüh görmesini üzüntüyle karşılamaktayız” ifadelerini kullandı.

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